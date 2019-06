A. Balková: Návrh zákona o poľovníctve nepomáha poľnohospodárom

Podľa súkromne hospodáriaceho roľníka Petra Badiara zo stredného Slovenska je v lesoch premnožená populácia diviakov, jeleňov a danielov.

Bratislava 13. júna (TASR) - Návrh zákona o poľovníctve nepomáha poľnohospodárom, pridáva im povinnosti a aktivity. Uviedla to vo štvrtok členka Rady Spolku farmárov Slovenska Anna Balková. Ku kritike legislatívnej normy sa pridali aj Vidiecka platforma a Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov. Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválila vláda na rokovaní 29. mája.



"Zákon je pre nás neprijateľný, radšej žiadny zákon ako takýto. Nerieši škody, ktoré poľnohospodári utrpia od zveri. Ak chceme regulovať jej stav, je to nielen odstrelom, ale aj kŕmením," povedala Balková s tým, že svoj nesúhlasný názor dajú oficiálne na vedomie MPRV SR.



Podľa súkromne hospodáriaceho roľníka Petra Badiara zo stredného Slovenska je v lesoch premnožená populácia diviakov, jeleňov a danielov. "Ak zver nenájde potravu na poľnohospodárskom pozemku, prejde ju hľadať do lesa. Zver napríklad olupuje kôru na stromoch v lesoch, miesto poškodenia začne hniť, napadnú ho škodci," uviedol predseda únie Milan Ovseník zastupujúci malé urbáre a malých vlastníkov. "Základným problémom je právne vedomie verejnosti a rešpekt k vlastníckym vzťahom," povedal podpredseda únie Juraj Vanko s tým, že najväčší problém je s diviakmi. "Treba zastaviť nekontrolovaný rast počtu zveri v niektorých oblastiach Slovenska," zdôraznil.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) upozornil na to, že treba hľadať rovnováhu medzi farmármi, lesníkmi a poľovníkmi. Novozvolený europoslanec Vladimír Bilčík (Progresívne Slovensko - Spolu) uviedol, že zákon je vecou vnútroštátnej legislatívy a problém sa týka aj poškodzovania vinohradov zverou. Ďalší nový europoslanec Michal Wiezik (PS - Spolu) uviedol, že zákon bude mať dosah aj na verejnosť, stav zveri v lesoch sa niekoľkonásobne zvýšil.