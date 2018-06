A. Danko: Farmári by mali predložiť výhrady k zákonu o nájme pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR musí v najbližšom období vypracovať písomný odpočet splnenia požiadaviek z tzv. Košickej výzvy.

Bratislava 21. júna (TASR) - Protestujúci farmári by mali zosumarizovať výhrady k zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy. Mali by si vytvoriť stavovskú organizáciu, ktorá by bola partnerom pri rokovaniach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR musí v najbližšom období vypracovať písomný odpočet splnenia požiadaviek z tzv. Košickej výzvy. Uviedol to vo štvrtok po stretnutí s farmármi predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).



"Uznávam aj po dnešnom stretnutí, že zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy nemusí byť dokonalý. Preto som poprosil a verejne vyzývam zástupcov malých farmárov, aby ešte raz zosumarizovali výhrady k zákonu o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý bol schválený. Plne podporujem iniciatívu malých farmárov v tom, aby vytvorili svoju stavovskú organizáciu, ktorá bude vedieť konkurovať veľkým farmárskym celkom," priblížil šéf NR SR.



Informoval, že po stretnutí kontaktoval šéfku MPRV SR Gabrielu Matečnú (SNS), ktorú požiadal, aby "písomne, jasne a striktne zaujala stanovisko vo vzťahu k pôdohospodárom, k ich Košickej výzve". "V najbližších hodinách alebo v najbližšom čase ministerstvo pôdohospodárstva zverejní, ktoré úlohy splnila vo vzťahu k týmto chlapom (farmárom), ktoré úlohy a v akom časovom horizonte budú splnené. Niektoré sú realizovateľné a už boli realizované a niektoré nie. Mám informácie aj o ústretovosti Generálnej prokuratúry pri riešení podvodov krížových dotácií. Ak chytíme jedného človeka, ktorý bude jasne a adresne stíhaný, tak pomôže to a vystraší to všetkých, ktorí sa naučili fungovať takýmto spôsobom," podčiarkol Danko.



Podľa protestujúceho farmára a jedného z účastníkov rokovania u predsedu parlamentu Patrika Magdoška farmári plánujú naďalej pokračovať v proteste, a to až do dosiahnutia cieľa protestu, ktorým je podpis memoranda so zástupcami vládnej koalície.



"Výsledok stretnutia s Andrejom Dankom je bezpredmetný, nemá nejaký vplyv na to, či budú protesty pokračovať alebo nie. Protesty budú pokračovať ďalej, nakoľko nebola snaha z jeho strany, aby sa zvolala Koaličná rada, čo sme my považovali za potrebné, aby bolo podpísané memorandum. Bol od nás požadovaný text tohto memoranda. My považujeme za správne, aby text memoranda vznikol z podkladov Košickej výzvy. Memorandum má koaličných partnerov zaviazať k tomu, aby sa uviedlo, ako a kedy budú riešené body, ktoré prinesú reformu slovenského poľnohospodárstva," doplnil Magdoško.