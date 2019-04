A. Danko: Naše návrhy na úpravu daní budú určitým spôsobom presadené

Danko priblížil, že koaliční partneri si vyjasnili pozície z hľadiska nadchádzajúcej schôdze parlamentu.

Bratislava 15. apríla (TASR) – Rokovania s koaličnými partnermi aj o opatreniach na úpravu daní boli konštruktívne. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko v pondelok po Koaličnej rade a zasadnutí zástupcov politických strán na tému volieb. Podotkol, že neustúpil zo svojich požiadaviek na nižšie dane. Všetky návrhy opatrení, ktoré avizoval, budú podľa jeho slov v určitom objeme presadené.



Danko priblížil, že koaliční partneri si vyjasnili pozície z hľadiska nadchádzajúcej schôdze parlamentu. Jednotlivé strany podľa jeho slov predostreli svoje návrhy opatrení. "Môžem avizovať, že sme sa dohodli na veľmi konštruktívnom postupe. Zajtra (16. 4.) sa zástupcovia jednotlivých politických strán stretnú so zástupcami ministerstva financií," skonštatoval.



Poznamenal, že z požiadaviek na nižšie dane neustúpil. Návrhy SNS zahŕňajú 15-percentnú daň z príjmov právnických osôb z určitého obratu. "Nebránim sa alternatíve a konsenzu, že rozpätie dane z príjmu právnických osôb bude určené od 15 % do 20 %, pričom 15 % bude pre nízkoobratové spoločnosti, ktoré sú podstatne, nebojím sa povedať, slovenskými," dodal Danko.



Pri úprave dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny uviedol, že je akceptovaná možnosť rozšírenia zoznamu potravín, ktoré majú zníženú DPH. Danko má takú predstavu, že by malo ísť o zdravú stravu.



V prípade koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov je podľa neho zhoda. "Koncesionárske poplatky dôchodcovia nebudú platiť budúci rok," vyhlásil. Dohodli sa tiež na rente pre športovcov, olympionikov. Pôjde o spoločný návrh Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Dohoda je podľa Danka aj v rámci príspevkov politických väzňov.



SNS podľa neho rozoberá ešte jeden politický návrh. Smer-SD má podľa Danka svoju predstavu o požiadavkách na minimálnu mzdu či úprave dôchodkov a Most-Híd má zasa odpočítateľný základ dane.