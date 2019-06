A. Danko sa ohradil voči tvrdeniu Klubu 500 o športových poukazoch

Podľa predsedu NR SR bude príspevok dobrovoľný. Nebudeme navrhovať jeho povinnosť a ja verím, že sa osvedčí, povedal Danko.

Bratislava 12. júna (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko sa ohradil voči tvrdeniam Klubu 500, podľa ktorého národniari prenášajú financovanie športu zo štátu na podnikateľov. Podľa Danka si Klub 500 dôsledne neprečítal návrh zákona.



Návrh poslancov NR SR Dušana Tittela, Tibora Jančulu (obaja SNS), Irén Sárközy (Most-Híd) a Martina Glváča (Smer-SD) na vydanie zákona o Fonde na podporu športu, ktorý obsahuje aj športové poukazy, totiž počíta s financovaním športu zo štátneho rozpočtu, a to do výšky 20 miliónov eur ročne.



"To, o čom sa tu bavíme, je príspevok na šport. Je to druhá forma možnosti financovania športu, ktorá bude dobrovoľná. Spočíva v tom, že zamestnanec sa zo zamestnávateľom môže dohodnúť na dobrovoľnej báze," povedal Danko pre TASR. Príspevok štátu je podľa neho v oslobodení takéhoto príspevku od daní a odvodov. "Následne musí byť tento príspevok na šport daný do športového klubu za podmienok, o ktorých zákon hovorí, napríklad že dieťa musí športovať predchádzajúci rok. Je to druhá forma financovania," povedal Danko.



Podľa predsedu NR SR bude príspevok dobrovoľný. "Nebudeme navrhovať jeho povinnosť a ja verím, že sa osvedčí," povedal Danko, podľa ktorého si Klub 500 návrh zákona dôsledne neprečítal. "Je mi ľúto, že sa Klub 500 takto vyjadril," dodal.