Á. Érsek rokoval s L. Mosóczim o obnovení spojení medzi krajinami

Bratislava 2. augusta (TASR) – Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) diskutoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji cestnej a železničnej dopravy. Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Ako informovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká, témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri si vymenili informácie aj o stave prihraničných cestných projektov.



"Naše vzťahy s Maďarskom, čo sa dopravnej infraštruktúry týka, sú roky na nadštandardnej úrovni. To však neznamená, že nie je čo zlepšovať. Maďarsko sľúbilo dokončenie diaľničného spojenia medzi Košicami a Miškovcom, spoločne staviame niekoľko cestných mostov cez hraničné rieky a potrebujeme viac priamych železničných spojení slovenských a maďarských miest, na tom teraz intenzívne pracujeme," skonštatoval po spoločnom rokovaní Érsek.



Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miškovca do Slovenského Nového Mesta a Košíc, či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ podľa rezortu dopravy projekty v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy.



V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ducká priblížila, že ide napríklad o cezhraničné prepojenie rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách, či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.