A. Fernández: Argentína už prakticky bankrotuje

Buenos Aires 19. augusta (TASR) - Argentína už „prakticky“ bankrotuje a mala by znovu prerokovať dohodu o pôžičke s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Vyhlásil to prezidentský kandidát Alberto Fernández v rozhovoroch pre miestnu tlač.



Fernández v primárkach 11. augusta predbehol súčasného konzervatívneho prezidenta Mauricia Macriho s veľkým náskokom. Šokujúci výsledok otriasol finančnými trhmi a podnietil Macriho, aby sľúbil zvýšenie miezd a zníženie daní, čo je ústup od nepopulárneho úsporného programu pod taktovkou MMF.



V sobotu (17. 8.) rezignoval minister financií Nicolás Dujovne a nahradil ho Hernan Lacunza, uznávaný ekonóm so širokými politickými väzbami.



Fernández, ktorý je teraz jasným favoritom nadchádzajúcich prezidentských volieb 27. októbra, cez víkend predstavil svoje názory na hospodársku situáciu v sérii rozhovorov.



„Povedal by som, že existuje jediná nezvratná realita a to, že Argentína za týchto okolností nie je schopná plniť si svoje záväzky,“ uviedol pre noviny Clarin. „Musíme si uvedomiť, že sme prakticky v stave bankrotu, a preto je hodnota argentínskych dlhopisov taká, aká je, pretože svet si uvedomuje, že nemôže platiť,“ povedal.



Macri sa v roku 2018 dohodol s MMF na záchrannom úvere vo výške 56 miliárd USD (50,56 miliardy eur), aby upokojil situáciu na devízovom trhu, ale po jeho volebnom debakli minulý týždeň sa argentínske peso prepadlo o viac ako 20 % a argentínske akcie stratili 30 %.



Fernández poukázal na štátny bankrot Argentíny v roku 2001 a označil ho za príklad na riešenie súčasnej situácie. „Argentína by si mala splniť svoje záväzky,“ povedal. Pripomenul však, že pri poslednom zlyhaní rokovala krajina s každým veriteľom zvlášť. „Musíme si sadnúť a diskutovať s nimi po jednom tak, ako pri minulom dlhu. Spomeňte si, že sme požiadali držiteľov dlhopisov, aby akceptovali odpis 75 % (z ich hodnoty).“



V rozhovore pre La Nación Fernández zase uviedol: „Jediným zjavným riešením je posunúť dátumy splatnosti dlhu.“ Zdá sa, že Fernández tiež spochybnil obchodnú dohodu, ktorú nedávno dosiahol juhoamerický blok Mercosur s Európskou úniou (EÚ). Jeho členmi sú Argentína spolu s Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom.



„Zmluva neexistuje,“ povedal. „Existuje niekoľko bodov, ktoré je potrebné schváliť, a to si vyžiada dva roky rokovaní,“ povedal a dodal, že si túto dohodu preštuduje a pokúsi sa získať čo najväčšie výhody pre Argentínu, pričom odmietne „škodlivé veci“.



Brazílsky minister hospodárstva Paulo Guedes minulý týždeň varoval, že ak bude zvolený Fernández, a ak sa pokúsi ohroziť juhoamerický obchodný blok, Brazília sa stiahne z Mercosuru.



(1 EUR = 1,1076 USD)