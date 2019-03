A. Gontkovičová: Zásadné je, aby ženy podnikanie bavilo a napĺňalo

Gontkovičovej zamestnávateľská spoločnosť získala prednedávnom ako prvá firma na Slovensku certifikát Equal-Salary od švajčiarskej rovnomennej neziskovej organizácie.

Bratislava 11. marca (TASR) – Ak sa ženy rozhodnú mať vlastný biznis, svoje podnikanie by si mali najprv veľmi dobre premyslieť. Zásadné je, aby ich to bavilo a napĺňalo. Uviedla to pre médiá riaditeľka pre inovácie a obchodný rozvoj v strednej a východnej Európe zo spoločnosti Philip Morris International Andrea Gontkovičová.



Ťažké chvíle podľa jej slov prídu a vtedy, ak má človek víziu, ktorá ho stále napĺňa a ženie dopredu, tak sa dá zniesť všetko. "A druhá vec je, ak do toho idú, nech vydržia," povedala v piatok (8. 3.) o úspechu žien v podnikaní počas medzinárodnej konferencie Ženy v biznise, ktorú pripravila Americká obchodná komora v SR.



Gontkovičovej zamestnávateľská spoločnosť získala prednedávnom ako prvá firma na Slovensku certifikát Equal-Salary od švajčiarskej rovnomennej neziskovej organizácie. Gontkovičová povedala, že vo firme venujú rovnosti mužov a žien veľkú pozornosť, napríklad tomu, aby mali ženy rovnaké ohodnotenie na rôznych pozíciách naprieč firmou, mali rovnosť príležitostí vzdelávať sa, ale aj aby otcovia mali možnosť ostať doma s bábätkom.



Sebavedomie je jedným zo spúšťacích faktorov úspechu pre ženy v biznise, povedal to pre TASR výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR Ronald Blaško za organizátora podujatia. "Keď si veríte, potom na sebe aj pracujete, a bez tvrdej práce to nejde," dodal Blaško. Aby ženy uspeli, mali by mať aj určitú dravosť a potom tlačiť na zákony a firmy, to bude súbor krokov, ktorých výsledkom bude úspech. "Chce to čas, spoločenské zvyky a kultúra sa menia pomaly, je to niekedy otázka desaťročí," doplnil.



"Nemala som nikdy pocit, že by som bola nejakým spôsobom dávaná do pozadia," uviedla výkonná riaditeľka Citibank Europe na Slovensku Veronika Špaňárová s tým, že sa snažila mať v rovnováhe rodinný a pracovný život. "Znamenalo to spoluprácu a podporu od celej rodiny, od firmy," povedala Špaňárová, ktorá má tri deti a pracuje na sebe od začiatku svojej profesionálnej kariéry.