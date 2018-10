A. Hlina: Minister dopravy Érsek ignoruje severnú trasu diaľnice

Podľa predstaviteľov KDH možné dokončenie diaľnice z Bratislavy do Košíc nebude v avizovanom roku 2026, ale oveľa neskôr. Hovoria, že je potrebné zintenzívniť práce.

Košice 12. októbra (TASR) – Predseda KDH Alojz Hlina vyzval ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby neignoroval severnú trasu diaľnice, ktorá má spojiť Bratislavu a Košice. Ako na piatkovej tlačovej konferencii v Košiciach spolu s podpredsedom KDH Pavlom Zajacom povedal, Érsek uprednostňuje južnú trasu z politických a ekonomických dôvodov. Rezort tvrdí, že ide o politické vyhlásenie.



"Diaľnice sa stali rukojemníkom politiky. Existuje severná, južná a maďarská trasa. Čo sa týka severnej, nechýba veľa. Problémom je to, že strana Most-Híd ignoruje jej výstavbu," povedal Hlina. "Dovolíme si tvrdiť, že prioritou strany je južná trasa, pretože tam má voličov. Na čo najskoršom dokončení severnej trasy - aj vzhľadom na rozostavanosť, však záleží celému Slovensku. Potom je tu maďarská trasa, na tej záleží Maďarom," uviedol.



Podľa predstaviteľov KDH možné dokončenie diaľnice z Bratislavy do Košíc nebude v avizovanom roku 2026, ale oveľa neskôr. Hovoria, že je potrebné zintenzívniť práce.



Pripomenuli tiež, že v súvislosti s výstavbou diaľnice D1 sú problematické napríklad tunely Višňové a Čebrať, úsek Hubová – Ivachnová či obchvat Prešov, západ - Prešov, juh. "Teoreticky by sme diaľnicu mohli dostavať v roku 2028. Maďari sľubujú, že ju dostavajú v roku 2022. Niekomu na tom záleží, aby to bolo cez Budapešť. Nie je to len o technickom riešení, identifikujeme politický záujem. Vyzerá to tak, že Most-Híd sa predbieha s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, či to bude maďarská trasa, alebo Érsek bude môcť dokumentovať, že južnú trasu skoro dokončil," povedal Hlina.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR reagovalo, že vyjadrenie KDH sa nezakladá na pravde, ale ide o čisto politické vyhlásenie, "Mimoparlamentná strana KDH sa snaží upútať pozornosť témami, ktoré sú evidentne nezmysel, a možno si to overiť na faktoch. Súčasný minister dopravy odblokoval výstavbu a znova naštartoval výstavbu na tuneli Čebrať (úsek D1 Hubová - Ivachnová), doriešil chýbajúce EIA a naštartoval výstavbu na D1 Prešov, západ - Prešov, juh a zároveň aj naštartoval výstavbu D1 Budimír - Bidovce. Zároveň veľmi intenzívne tlačí na dokončenie tunela Višňové a s ním súvisiacich úsekov D1 pri Žiline," uviedla v stanovisku pre TASR hovorkyňa rezortu Karolína Ducká s tým, že vpred sa hýbe aj projektová dokumentácia na posledný chýbajúci úsek D1 Turany - Hubová, kde je už platné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).