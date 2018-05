A. Hlina: Nebankovka Pohotovosť posiela predvolania a mätie tým ľudí

Paradoxom podľa Hlinu je, že predvolania rozosiela spoločnosť, ktorá je sama dlžná.

Bratislava 4. mája (TASR) – Súkromná nebanková spoločnosť Pohotovosť posiela ľuďom predvolania, čo však môže robiť len orgán verejnej moci. Upozornil na to na piatkovom brífingu predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina s tým, že peniaze vymáha spoločnosť, ktorá je sama dlžná.



Predseda KDH priblížil, že Pohotovosť posiela predvolania ľuďom, čím ich mätie. "Ako je vôbec možné, že gauneri posielajú predvolania? Predvolanie môže poslať len orgán verejnej moci," zdôraznil Hlina. "Možno v krajine, v ktorej na úrade vlády sa pohybovali osoby, aké sa pohybovali, tak sa možno tomu nečudujme, a v krajine, kde ministerstvo vnútra zdá sa, že robí cestovku v rámci štátneho terorizmu, tak sa možno netreba čudovať tomu, že úžernícke nebankovky rozosielajú predvolania ľuďom," dodal.



Paradoxom podľa neho je, že predvolania rozosiela spoločnosť, ktorá je sama dlžná. "My vieme o nejakých 120 alebo cez 100 exekúcií, ktoré sú, som pripravený minimálne jednu z nich odkúpiť a budem ja vymáhať túto exekúciu a chcem ľuďom povedať, že ak sa mi podarí odkúpiť nejakú exekúciu voči spoločnosti Pohotovosť, tak sa budem svojich peňazí domáhať, budem sa ich domáhať v rámci všetkých možností, ktoré sú," uviedol Hlina s tým, že podľa Centrálneho registra exekúcií sú tam exekúcie staré niekoľko mesiacov.



KDH sa s týmto prípadom obrátilo na exekútora, ktorý im však neodpovedal. "Tak sa pýtam prezidenta exekútorskej komory pána Pallera, čo urobili exekútori a ako postupovali vo vymáhaní exekučných titulov voči spoločnosti Pohotovosť," spýtal sa Hlina. Súčasne skonštatoval, že u firmy, ktorá sídli na najluxusnejšej adrese v Bratislave, je vysoký predpoklad, že to už dávno malo byť vymožené. "Myslím si, že aj to môže byť odpoveďou, že možno majú exekútori nejaký milostivejší a milosrdnejší pohľad na Pohotovosť, čo by bolo absurdné v tomto prípade," domnieva sa.



Hlina doplnil, že o prepojeniach strany Smer-SD a úžerníckych nebankoviek už KDH veľakrát hovorilo. "To, že tu vzniklo úžernícke eldorádo, za to naozaj môže Smer, to si treba jasne povedať. A Smer aj teraz prekrýva týchto ľudí," vyhlásil Hlina.