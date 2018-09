A. Merkelová nechce novými limitmi na CO2 vyhnať automobilky z Európy

Na limity pre CO2 sú teraz v spolkovej vláde rozdielne názory. Minister dopravy Andreas Scheuer návrhy EK privítal. Ministerka životného prostredia Svenja Schulzová žiada ich sprísnenie.

Berlín 25. septembra (TASR) - Spolková kancelárka Angela Merkelová nechce automobilový priemysel pri stanovení nových limitov pre množstvo kysličníka uhličitého (CO2) v Európskej únii neúnosne zaťažiť.



Merkelová v utorok na Dni nemeckého priemyslu v Berlíne povedala, že spolková vláda musí v otázke budúcich limitov zaujať rovnakú pozíciu ako celok. Kancelárka pokladá návrhy Európskej komisie (EK) v tejto záležitosti za rozumnú východiskovú základňu. „Všetko, čo by bolo nad ne, by obsahovalo nebezpečenstvo, že vyženieme automobilový priemysel z Európy."



Na limity pre CO2 sú teraz v spolkovej vláde rozdielne názory. Minister dopravy Andreas Scheuer návrhy EK privítal. Ministerka životného prostredia Svenja Schulzová žiada ich sprísnenie.



EK navrhuje, aby mali nové autá vyrobené v rokoch 2021 až 2030 vo výfukových plynoch o 30 % menej CO2, než je terajšia prípustná úroveň. Do roku 2025 by sa mali znížiť o polovicu. Predstavitelia nemeckého automobilového priemyslu pokladajú plány EK na sprísnenie limitov za realizovateľné. Spochybňujú však cieľ stanovený do roku 2025.



Merkelová sa v utorok vyjadrila aj k výrobe batérií pre elektromobily v Európe. Ocenila, že je dobré, keď chcú čínski investori postaviť v Nemecku závod na batérie. Podľa nej bude pre Európu dôležité, aby si kontinent udržal strategickú schopnosť zabezpečiť sa vlastnými batériami sám. „To pokladám v nasledujúcich desaťročiach za mimoriadne dôležité,“ zdôraznila kancelárka.



Výroba áut s elektrickým pohonom v Európe rastie a dopyt po vhodných batériách stúpa. V súčasnosti ich automobilky Volkswagen, Daimler a BMW kupujú v Ázii. Spolková vláda a odbory sa obávajú, že v tomto segmente by mohla vzniknúť silná závislosť európskych výrobcov od ázijských dodávateľov.