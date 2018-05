A. Novak: Produkcia ropy by sa mohla vrátiť k úrovni z októbra 2016

Cena ropy Brent vzrástla v minulom aj tomto týždni nad 80 USD (68,52 eura) za barel (159 litrov). To bola najvyššia hodnota Brentu od novembra 2014.

Moskva 27. mája (TASR) - Návrat k objemu ťažby z októbra 2016 je jednou z možností riešenia, čo sa týka plánovaného zvýšenia produkcie ropy. Povedal to v sobotu (26.5.) ruský minister energetiky Alexander Novak.



Zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters tento týždeň uviedli, že Rusko a Saudská Arábia diskutujú o určitom zvýšení produkcie zo strany Organizácie štátov vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, čím by zmiernili rozsah ťažobných škrtov, ktoré sú súčasťou dohody platiacej od začiatku roka 2017. Tá pritom vychádza práve z objemu ťažby z októbra 2016. Dôvodom je prudký rast cien ropy v posledných dňoch, ktorý nasledoval po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA odstupujú od dohody s Iránom a na krajinu plánujú opätovne uvaliť sankcie. Tie by sa dotkli aj vývozu ropy z Iránu.



Cena ropy Brent vzrástla v minulom aj tomto týždni nad 80 USD (68,52 eura) za barel (159 litrov). To bola najvyššia hodnota Brentu od novembra 2014. Ruský prezident Vladimir Putin v rámci ekonomického fóra v Petrohrade uviedol, že Rusku by vyhovovala aj cena okolo 60 USD za barel.



"V období, keď sme sa dohodli na predĺžení programu o obmedzovaní produkcie až do konca roka 2018, sme rokovali aj o takejto možnosti (návratu k úrovni ťažby z októbra 2016)," povedal Novak na stretnutí s novinármi. "Rozhodnutie však padne až v júni," dodal, odkazujúc na plánovanú schôdzku OPEC a krajín mimo ropného kartelu, ktorá sa uskutoční 22. a 23. júna vo Viedni.



Súčasná dohoda o obmedzovaní produkcie medzi OPEC a krajinami mimo kartelu v objeme 1,8 milióna barelov denne vstúpila do platnosti 1. januára 2017. Cieľom bolo zredukovať vysoké prebytky komodity na trhoch a podporiť v tom čase nízke ceny ropy.



Čo sa týka Ruska, jeho produkcia dosiahla v októbri 2016 až 30-ročné maximum 11,247 milióna barelov denne a Moskva vtedy prisľúbila, že v rámci dohody s OPEC ju zníži o 300.000 barelov na 10,947 milióna barelov denne. V marci a apríli tohto roka však svoj príspevok v plnej miere nenaplnila, keď denne ťažila okolo 10,97 milióna barelov. To bolo 11-mesačné maximum.



Novak zároveň uviedol, že Irán podľa neho zníži produkciu ropy v dôsledku sankcií zo strany USA maximálne o 10 %. "Myslím si, že zníženie produkcie (zo strany Iránu) nebude také výrazné, ako sa mnohí domnievajú," reagoval Novak na otázku, či súhlasí s odhadmi, že americké sankcie by mohli z trhu stiahnuť až 800.000 barelov ropy denne. "Predpokladám, že maximálne to bude robiť okolo 10 %," povedal. Produkcia Iránu dosiahla v apríli okolo 3,8 milióna barelov/deň. Novak zároveň dodal, že prirážka k cene ropy v dôsledku "geopolitických rizík" predstavuje podľa neho zhruba 5 až 7 USD za barel.



(1 EUR = 1,1675 USD)