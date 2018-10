Ravasz: Podporili sme projekty spojené s bývaním v Dobšinej a Lukove

Obce majú na vyčerpanie poskytnutých financií dva roky, keďže v oboch prípadoch ide o kapitálové výdavky.

Bratislava 21. októbra (TASR) - Dovybavenie bytov nižšieho štandardu v Dobšinej a opatrenia na zvýšenie bezpečnosti bývania v Lukove sú projekty v oblasti bývania, s ktorými sa na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity obrátili verejnosť a samospráva v priebehu roka. Z nášho rozpočtu sme tieto žiadosti podporili v prvej vlny dotácií. Pre TASR to povedal vládny splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.



V Dobšinej ide o byty nižšieho štandardu, ktoré postavilo mesto. „Pod dovybavením (20.000 eur) sa rozumie dodávka a práce spojené s inštaláciou sprchovacích kútov a dodávkou elektrických sporákov do nájomných bytov. Výška nášho príspevku predstavuje 38 % celkového rozpočtu,“ priblížil. Dodal, že by boli radi, keby sa Dobšiná zapojila do plánovaného projektu rómskych domovníkov. Projekt by sa mal onedlho začať a jeho podstatou je zamestnať ľudí z komunity, ktorí budú dozerať na správu domu.



V obci Lukov v okrese Bardejov je to oprava fasády, vchodových dverí a schodíšť (7000 eur), ktoré boli v stave ohrozujúcom bezpečnosť obyvateľov bytov. Na opravu úrad prispel približne 42 % z celkového rozpočtu, uviedol splnomocnenec.



Obce majú na vyčerpanie poskytnutých financií dva roky, keďže v oboch prípadoch ide o kapitálové výdavky. V súvislosti s kontrolou realizácie projektov konštatoval, že úrad tento rok prijal nové prísnejšie pravidlá, v ich rámci je aj kontrola vykonávaných prác a porovnanie s predchádzajúcim stavom.



Komisia k dotačnej schéme pre rok 2018 zasadne na začiatku novembra. Podporu získa viac žiadostí a bude vyčlenená aj vyššia suma, uzavrel Ravasz.