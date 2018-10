Zemanová vyzýva Érseka, aby zverejnil meno manažéra staviteľa D4 a R7

Tímlíderka SaS pre životné prostredie pripomenula podozrenia, ktoré sa týkajú nezákonnej ťažby štrku na Žitnom ostrove a ohrozenia zdroja pitnej vody v tejto lokalite.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Zodpovednosť za súčasnú situáciu a environmentálne riziká pri výstavbe nultého obchvatu Bratislavy by mal prevziať ten, koho staviteľ diaľnice poveril úlohou manažéra pre životné prostredie. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová, ktorá zároveň vyzýva ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby zverejnil zo zmluvy so staviteľom diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 meno tohto manažéra.



Apel prichádza v súvislosti s pondelkovým (15. 10.) zásahom polície týkajúcim sa nelegálneho nakladania s odpadom. Zemanová pripomenula podozrenia, ktoré sa týkajú nezákonnej ťažby štrku na Žitnom ostrove a ohrozenia zdroja pitnej vody v tejto lokalite. "Žitný ostrov je dnes ťažko skúšaný – už spomínanou ťažbou štrku, skládkou vo Vrakuni, atrazínovým znečistením či rozsiahlymi výrubmi lesov. Podozrenia, že na Žitný ostrov sa vyváža nebezpečný odpad pod budúcu diaľnicu, sú špičkou ľadovca," upozornila Zemanová. "Nemôžeme dovoliť, aby sa pre ignorovanie povinností a slovenských zákonov staviteľom diaľnice zničil náš vzácny zdroj pitnej vody," zdôraznila.



Polícia v pondelok (15. 10.) zasahovala na viacerých miestach v Bratislavskom kraji v súvislosti s vyšetrovaním envirokriminality. Zásah má súvisieť s podozreniami na používanie nebezpečného stavebného odpadu pri výstavbe D4 a R7. Polícia v júli začala v tejto veci trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi.



Konzorcium, ktoré obchvat stavia, v minulosti deklarovalo, že materiál používaný na stavbu disponuje platnými certifikátmi kvality a že prechádza prísnymi kritériami posúdenia vhodnosti jeho použitia na výstavbu vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy.



Podnety, ktoré upozorňujú na používanie nebezpečného stavebného materiálu pri výstavbe D4 a R7, sa týkajú údajného vývozu kontaminovanej zeminy z bratislavských Nív na úsek stavby v okolí Podunajských Biskupíc a Ivanky pri Dunaji. Podozrenie je aj na používanie nebezpečného stavebného materiálu a stavebného odpadu pri výstavbe obchvatu v okolí Jarovského ramena.