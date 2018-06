Baránik chce novelu o vlastníctve bytov posunúť na jeseň

Právna norma má podľa predkladateľov napríklad zjednodušiť a sprehľadniť rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri správe domu.

Bratislava 21. júna (TASR) – Novela zákona o vlastníctve bytov by sa mala podľa opozičného poslanca Alojza Baránika (SaS) presunúť na nasledujúcu schôdzu parlamentu, ktorá bude v septembri tohto roku. Baránik vyzval na takýto krok v závere ôsmeho rokovacieho dňa 33. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Podľa neho ide o komplexnú a závažnú novelu, ku ktorej neprebehlo riadne medzirezortné pripomienkové konanie, keďže ju pripravila dvojica poslancov vládneho Mosta-Híd Peter Antal a Edita Pfundtner. "Naozaj, netlačme to, ešte si to cez prázdniny všetko dobre zvážme," apeloval Baránik. Takýto závažný zákon sa podľa neho takto nerobí.



Predkladateľka návrhu Edita Pfundtner však zareagovala s tým, že návrh na odsunutie novely na september nemôže akceptovať. Novela sa podľa jej slov pripravovala od októbra minulého roka v spolupráci s ministerstvom financií. "Nie je robená na kolene," zdôraznila. Novela podľa nej reflektuje na takmer všetky požiadavky, ktoré prichádzali z rezortu financií a tiež z iných ministerstiev.



"Tento zákon nebol novelizovaný 11 rokov," doplnila Pfundtner. Ministerstvo financií sa podľa nej potešilo, keď sa s poslancom Antalom pustili do "tejto nadľudskej roboty" v podobe jeho novelizácie. "Tento návrh nemá vplyv na rozpočet, nezaťažuje peňaženku ani obyčajných ľudí ani štátnej kasy, akurát to uľahčí situáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov," vysvetlila predkladateľka.



O návrhu by sa tak malo hlasovať v pondelok 25. júna o 17.00 hodine. Právna norma má podľa predkladateľov napríklad zjednodušiť a sprehľadniť rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri správe domu. Taktiež by sa mala zvýšiť informovanosť vlastníkov bytov.



V rokovaní by mali poslanci pokračovať v piatok 22. júna od 9.00 h. Naplánovanú majú diskusiu o dvoch posledných doteraz neprerokovaných bodoch programu. A to o Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu za rok 2017 a o Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2017.