ADB očakáva stabilný rast rozvíjajúcich sa ekonomík Ázie

ADB ponechala prognózu rastu rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík na úrovni 6 %. Rovnako ponechala aj prognózu rastu na budúci rok. Stále tak počíta s miernym spomalením rastu v roku 2019 na 5,9 %.

Manila 19. júla (TASR) - Ekonomiky Ázie a Tichomoria by mali pokračovať v stabilnom raste počas tohto aj budúceho roka, napriek rastúcemu napätiu medzi USA a ich obchodnými partnermi. Uviedla to v aktualizovanom odhade vývoja rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík Ázijská rozvojová banka (ADB).



V dodatku k výročnej správe, ktorú zverejnila v apríli, ADB ponechala prognózu tohtoročného rastu rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík na úrovni 6 %. Rovnako ponechala v platnosti aj prognózu rastu na budúci rok. Stále tak počíta s miernym spomalením rastu v roku 2019 na 5,9 %.



"Aj keď rastúce napätie vo svetovom obchode naďalej predstavuje pre región určité riziko, ochranárske opatrenia prijaté počas tohto roka zatiaľ výraznejšie nezasiahli do obchodných tokov z a do rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík," povedal hlavný ekonóm ADB Jasujuki Sawada. Ako dodal, obozretná makroekonomická a fiškálna politika by mala krajinám v regióne pomôcť adekvátne reagovať na externé šoky a udržať tak tempo rastu na vysokej úrovni.



Čo sa týka jednotlivých regiónov alebo krajín, ADB väčšinou ponechala v platnosti pôvodný odhad z apríla, v prípade strednej Ázie ale vyhliadky zlepšila. Očakáva, že ekonomika strednej Ázie vzrastie tento rok o 4,2 % a v budúcom roku zrýchli rast na 4,3 %. V aprílovom odhade uvádzala rast v tomto roku na úrovni 4 % a v roku 2019 na úrovni 4,2 %.



Najväčšia z ázijských ekonomík, Čína, by mala vzrásť v roku 2018 o 6,6 % a v budúcom roku by sa tempo rastu malo spomaliť na 6,4 %, uviedla ADB. Banka tak potvrdila svoj pôvodný odhad z apríla. Aj v prípade Indie ponechala v platnosti predchádzajúcu prognózu. V súčasnom fiškálnom roku by mala indická ekonomika dosiahnuť rast na úrovni 7,3 % a v budúcom rast na úrovni 7,6 %.