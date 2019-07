ADB ponechala odhad rastu rozvíjajúcej sa Ázie nezmenený, rast o 5,7 %

V budúcom roku ADB očakáva mierne spomalenie rastu na 5,6 %. Banka tak ponechala odhad na pôvodnej úrovni, ktorú zverejnila v apríli.

Manila 18. júla (TASR) - Ázijská rozvojová banka (ADB) ponechala svoju prognózu rastu ázijských rozvíjajúcich sa ekonomík nezmenenú, napriek eskalujúcemu konfliktu medzi Čínou a Spojenými štátmi. Tento faktor však banka aj naďalej považuje za riziko.



Ako uviedla ADB v najnovšom odhade, tento rok by rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky mali zaznamenať rast na úrovni 5,7 %. V budúcom roku ADB očakáva mierne spomalenie rastu na 5,6 %. Banka tak ponechala odhad na pôvodnej úrovni, ktorú zverejnila v apríli.



Obchodné konflikty sú však podľa nej aj naďalej hlavným problémom pre ďalší vývoj hospodárstva. "Prehlbujúce sa napätie v obchode stále predstavuje najväčšie riziko, čo sa týka vyhliadok ekonomiky," uviedla ADB.



Aj v prípade čínskej ekonomiky, ktorá je najviac vystavená tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ponechala banka odhad rastu nezmenený. V tomto roku počíta s rastom ekonomiky Číny na úrovni 6,3 %, v budúcom roku očakáva spomalenie na 6,1 %.



Na druhej strane, zhoršila vyhliadky rastu indickej ekonomiky. Zatiaľ čo v apríli očakávala, že tento rok vzrastie o 7,2 %, teraz počíta s rastom o 7 %. Na budúci rok odhaduje rast na úrovni 7,2 %, pritom v apríli počítala s rastom o 7,3 %.



Z jednotlivých regiónov Ázie by najviac mala rásť ekonomika južnej Ázie. Tento rok očakáva ADB rast v tomto regióne o 6,6 % a v roku 2020 o 6,7 %. Ekonomika juhovýchodnej Ázie by mala v roku 2019 zaznamenať rast na úrovni 4,8 % a v roku 2020 na úrovni 4,9 %.



V prípade východnej Ázie očakáva ADB tento rok rast o 5,6 %. Mierne ho tak skresala, keď v apríli počítala s rastom o 5,7 %. Dôvodom zhoršenia odhadu je slabší než pôvodne očakávaný rast ekonomiky Južnej Kórey.



Naopak, banka mierne zlepšila odhad v prípade ekonomiky stredoázijských štátov. Celkovo však tempo rastu tohto regiónu bude spomedzi sledovaných oblastí najslabšie. Podľa nového odhadu ADB by ekonomika strednej Ázie mala tento rok zaznamenať rast na úrovni 4,3 %, zatiaľ čo v marci banka počítala s rastom o 4,2 %. Pod lepšiu prognózu sa podpísali mierne zlepšené vyhliadky ekonomiky Kazachstanu.