Aerolínie Air France-KLM zvýšili čistý zisk o vyše pätinu

Air France-KLM dosiahla za 3. kvartál čistý zisk 786 miliónov eur. Medziročne to znamená rast o 22,6 %. Tržby vzrástli o 4 % na 7,54 miliardy eur.

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM oznámila za 3. štvrťrok rast čistého zisku o vyše pätinu. Firma zároveň dodala, že po uzatvorení mzdovej dohody so zamestnancami sa situácia v spoločnosti stabilizovala.



Prevádzkový zisk dosiahol 1,06 miliardy eur, čo je zhruba na úrovni 3. štvrťroka minulého roka. Spoločnosti sa podarilo prevádzkový zisk udržať na stabilnej úrovni, napriek rastu nákladov na pohonné látky.



Náklady na ne budú rásť aj naďalej, očakávajú aerolínie. Podľa firmy by tento rok mali náklady vzrásť zhruba o 500 miliónov na 5 miliárd eur a na budúci rok v porovnaní s rokom 2018 o ďalších 900 miliónov eur.



Navyše, do koncoročných výsledkov sa premietnu aj náklady spojené so štrajkami v 1. polroku, ktoré stáli Air France-KLM zhruba 335 miliónov eur a viedli k odchodu vtedajšieho šéfa Jeana-Marca Janaillaca. Situáciu sa podarilo upokojiť po tom, ako 19. októbra podpísalo vedenie už s novým šéfom Benom Smithom dohodu s odbormi o zvýšení miezd v tomto aj budúcom roku.