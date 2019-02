Aerolínie flydubai vlani zaznamenali stratu

Odôvodnil to vyššími nákladmi na palivo a napätou politickou situáciou v Perzskom zálive.

Dubaj 20. februára (TASR) - Nízkonákladový letecký dopravca flydubai v stredu oznámil, že za rok 2018 vykázal stratu vo výške 43,5 milióna USD (38,35 milióna eur). Odôvodnil to vyššími nákladmi na palivo a napätou politickou situáciou v Perzskom zálive.



Aerolínie, ktoré vlastní vláda v Dubaji, a sú "sestrou" leteckého gigantu Emirates, ďalej uviedli, že ich celkové tržby za minulý rok vzrástli o vyše 12 % na 1,7 miliardy USD. To však nestačilo na vyrovnanie straty.



Vlaňajšia strata predstavuje dramatickú zmenu po zisku 10 miliónov USD v roku 2017. "Z veľkej časti ju spôsobili vyššie náklady na palivo, rastúce úrokové sadzby a nepriaznivý vývoj devízových kurzov," povedal vo vyhlásení finančný riaditeľ flydubai Francois Oberholzer.



Letecké spoločnosti v Spojených arabských emirátoch (SAE), ktorých medzinárodné letisko v Dubaji je jedným z najvyťaženejších na svete, čelia dvom kľúčovým problémom - politickému napätiu v regióne a rastu cien ropy.



V júni 2017 Saudská Arábia, SAE a ich spojenci prerušili všetky vzťahy so susedným Katarom a obvinili ho z podpory terorizmu.



Saudská Arábia a SAE odvtedy zakázali leteckú dopravu do a zo susedného emirátu v Perzskom zálive. A zároveň ceny ropy medzičasom citeľne vzrástli.