Aerolínie rušia v dôsledku roztržky medzi Indiou a Pakistanom lety

Bangkok 28. februára (TASR) - Ázijské letecké spoločnosti pozastavili v dôsledku eskalácie napätia medzi Pakistanom a Indiou o rozdelený región Kašmír množstvo letov. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA.



Letecká spoločnosť Thai Airways informovala o pozastavení všetkých letov v stredu večer a štvrtok ráno na trase z a do Európy a to až do nájdenia náhradnej trasy. Podľa informácií DPA lety rušia alebo presmerovávajú aj ďalšie aerolínie. Incident pravdepodobne ovplyvní prevádzku viacerých letísk v juhovýchodnej Ázii.



Pakistanská armáda oznámila, že indické bojové lietadlá prekročili v stredu kontrolnú líniu medzi územím Kašmíru pod správou Indie a Pakistanu. Stroje zostrelili pakistanské vzdušné sily, ktoré hovoria aj o zadržaní indického pilota.



Obe krajiny následne v stredu večer uzavreli svoje vzdušné cesty a pozastavili komerčné lety. India o niekoľko hodín neskôr prevádzku komerčných letov na všetkých svojich letiskách obnovila.

