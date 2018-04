Á. Érsek: Výstavba diaľnice Budimír - Bidovce ide podľa plánu

Budovaný diaľničný úsek je súčasťou východného obchvatu mesta Košice.

Rozhanovce 4. apríla (TASR) – Práce na diaľničnom úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý je vo výstavbe od novembra 2016, postupujú podľa harmonogramu. Motoristom by mal úsek slúžiť na prelome rokov 2019 a 2020. Na kontrolnom dni na stavbe to v stredu potvrdil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).



Budovaný diaľničný úsek je súčasťou východného obchvatu mesta Košice. "Sme takmer v polovici výstavby a vidieť, že táto stavba napreduje vo všetkých smeroch. Pokiaľ sa nič zvláštne nestane, bude jedna z mála, ktorú odovzdá staviteľ načas," uviedol minister pre novinárov. Úsek podľa jeho slov odbremení Košice od tranzitnej dopravy z východu aj z juhu.



V Budimíre sa úsek napojí na diaľnicu D1 z Prešova. V časti Košické Oľšany je plánované napojenie na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. Rezort dopravy potvrdil, že súťaž na zhotoviteľa tohto rýchlostného úseku je plánovaná na druhý polrok 2018. Podľa Érseka by zhotoviteľ mohol byť vybraný už tento rok, na financovanie sa využijú aj eurofondy. Nové úseky D1 a R2 tak spolu budú tvoriť úplný severovýchodný obchvat mesta Košice.



Aktuálne na stavbe D1 je najviac kapacít nasadených na križovatku Bidovce, aby sa zabezpečilo presmerovanie dopravy v smere Košice - Prešov po novej vetve križovatky a uvoľnilo sa stavenisko v priestore existujúcej diaľnice.



Na takmer kilometer dlhej časti úseku sú aj tento rok od 1. marca do 31. júla obmedzené stavebné práce z dôvodu hniezdenia chráneného orla kráľovského. Na lehotu výstavby tento fakt podľa stavbárov nemá vplyv. Prístup stavbárov v tejto súvislosti ocenil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ktorý sa taktiež prišiel na stavbu pozrieť. "Som rád, že zhotoviteľ berie ohľad na ochranu prírody," povedal s tým, že obmedzenia sú na obdobie, kedy bude mať orol mláďatá.



Nový úsek D1 dlhý 14,4 kilometra ušetrí motoristom zhruba 14 minút oproti starej ceste, ktorá má viac ako 23 kilometrov. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), rozpočet predstavuje 197,4 milióna eur bez DPH. Stavbu financovanú z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu realizuje spoločnosť Skanska SK. Zmluvný termín ukončenia výstavby je december 2019.