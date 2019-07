Africký mor ošípaných dáva v Číne šancu chovateľom kačíc

Africký mor ošípaných výrazne likviduje chovy v Číne a napríklad, ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na niektoré zdroje z trhu, zlikvidoval až polovicu chovných prasníc.

Peking 27. júla (TASR) - Kríza producentov bravčového mäsa v Číne, ktorá od minulého leta zápasí s africkým morom ošípaných, otvára nebývalé možnosti pre chovateľov hydiny, najmä kačíc. Farmy výrazne zvyšujú produkciu a tento rok počítajú s rekordným ziskom, keďže firmy zabezpečujúce stravovanie v závodoch, školách či armáde, zvyšujú objednávky na hydinové mäso s cieľom zaplátať výpadky v dodávkach bravčového.



"Vyhliadky na trhu (s hydinou) sú teraz mimoriadne dobré, práve pre africký mor ošípaných," povedal Wang Šu-chung, šéf firmy Shenghe, ktorá denne predá približne 300.000 mladých kačiek na vykŕmenie.



Africký mor ošípaných výrazne likviduje chovy v Číne a napríklad, ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na niektoré zdroje z trhu, zlikvidoval až polovicu chovných prasníc. Zvieratá podľa zdrojov buď uhynuli na chorobu, alebo boli usmrtené s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby.



Podľa analytikov holandskej banky Rabobank by produkcia bravčového mäsa v Číne mala klesnúť približne o 30 % na 16 miliónov ton. To znamená rast cien na nové rekordy, pritom za posledný rok vzrástli zhruba o 35 %.



To viedlo k zvýšeniu dopytu po hydinovom mäse a spolu s tým k rastu aj jeho cien. Podľa firmy Shenghe stoja kuracie prsia v súčasnosti o vyše pätinu viac než pred rokom a cena kačacích pŕs sa takmer strojnásobila na 14.600 jüanov (1905,78 eura) za tonu. To je síce stále iba zhruba polovica z ceny bravčového, takéto ceny však v Číne doteraz nepoznali, keďže prsia sú v krajine zvyčajne najlacnejšou časťou hydiny.



Na tom stavajú aj chovatelia kačíc, ktorých už v posledných rokoch mierne podporili firmy zabezpečujúce stravovanie pre školy, závody či armádu. Tie teraz, po raste cien bravčového, prudko zvyšujú objednávky na kačacie mäso.



Ako uviedol manažér jednej z takýchto firiem, ktorá má v Číne približne 100 veľkých klientov, zhruba 20 % až 30 % jedál pôvodne s bravčovým mäsom nahradili kuracím alebo kačacím. "Je možné, že pôjdeme v tom ešte ďalej. Problémom však je, že aj hydinové mäso už ide cenovo nahor," dodal.



Cena jednodňových kačiatok od firiem ako Shenghe sa pohybuje okolo 6 jüanov. To je približne trojnásobok ceny z júla minulého roka a očakáva sa, že pôjdu ešte vyššie, predpokladá Tung Siao-po, čínsky manažér francúzskej spoločnosti Orvia, ktorá je druhým najväčším dodávateľom chovných kačíc.



Objednávky vysoko prekračujú ponuku a ako dodal Tung Siao-po, ozývajú sa aj pôvodní chovatelia ošípaných, ktorí chcú po tom, ako prišli o chovy prasiat, prejsť na chov kačíc. Chovateľov kačíc podporil aj vicepremiér Chu Čchun-chua, ktorý všetkých chovateľov hydiny vyzval, aby pomohli vykryť výpadok v prísune bielkovín a udržať tak sociálnu a ekonomickú stabilitu v krajine.



Analytici upozorňujú, že situácia sa môže ďalej zhoršovať, pretože africký mor ošípaných môže niektoré farmy zasiahnuť aj viackrát. V tejto súvislosti ratingová agentúra Fitch uviedla, že produkcia bravčového v Číne sa nad úroveň z roka 2018 skôr ako v roku 2022 nedostane.



Šance sa tak zvyšujú pre chovateľov hydiny, ale najmä kačíc, keďže produkcia kačacieho mäsa dosiahla minulý rok len okolo 5 miliónov ton, menej než polovicu z objemu vyprodukovaného kuracieho mäsa. Priestor na rast je tu tak omnoho väčší. Aj prekážok je v prípade chovu kačíc menej než v prípade chovu kurčiat.



Na druhej strane, prudký rozmach chovov nesie so sebou riziko. Pri ešte väčšom preplnení kačacích fariem sa môžu rýchlo šíriť choroby, ako napríklad vtáčia chrípka. Navyše, nie je isté, či sa chovateľom kačíc podarí udržať si získaný podiel na trhu aj po skončení krízy s bravčovým mäsom a zotavení jeho produkcie.



Wang Šu-chung z firmy Shenghe, kde plánujú chovy kačíc zvýšiť, si je však istý, že v najbližšom období by sa takýmto farmám malo dariť. "Produkcia bravčového mäsa sa v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať nebude a na zotavenie bude tento sektor potrebovať minimálne päť rokov," dodal.



(1 EUR = 7,6609 CNY)