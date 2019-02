Agentúra DBRS hodnotí rakúske hospodárstvo známkou AAA

Agentúra ocenila dobre prebiehajúcu diverzifikáciu a stabilitu rakúskej ekonomiky a výšku hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ktorá je 28 % nad priemerom eurozóny.

Viedeň 16. februára (TASR) - Ratingová agentúra DBRS hodnotí rakúske hospodárstvo najvyššou známkou AAA. Krajine ponechala aj nezmenený výhľad, teda stabilný, a na jeho zmenu v dohľadnom čase nevidí nijaké dôvody. V piatok (15. 2.) to oznámila kanadská ratingová agentúra.



Za prioritnú úlohu pokladá výrazné znižovanie štátneho dlhu a odstraňovanie slabostí bankového sektora.



Rakúsko má opatrnú fiškálnu politiku. Rating krajiny by sa dostal do problémov len v prípade, že by sa vláda vzdala konsolidácie rozpočtu a ak by došlo k silnému zhoršeniu ekonomických podmienok, čo by viedlo k silnému rastu verejného dlhu.