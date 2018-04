Agentúra Fitch potvrdila najvyšší rating USA

Rating dlhodobých záväzkov Spojených štátov zostal na úrovni AAA.

New York 5. apríla (TASR) - Agentúra Fitch Ratings potvrdila najvyššie hodnotenie úverovej bonity USA. Rating dlhodobých záväzkov Spojených štátov zostal na úrovni AAA. Jeho výhľad je stabilný.



USA podľa Fitch profitujú zo štrukturálnych silných stránok svojej ekonomiky, vrátane jej veľkosti, vysokého príjmu na obyvateľa a z dynamického podnikateľského prostredia, rovnako ako z toho, že dolár je hlavnou svetovou rezervnou menou a trh s ich dlhopismi je najväčším a najlikvidnejším trhom s aktívami na svete.



Agentúra však upozornila na to, že zníženie daní z konca minulého roka povedie k nárastu rozpočtových deficitov a dlhu aj napriek istému pozitívnemu vplyvu na rast ekonomiky v krátkodobom horizonte. Vyhliadky verejných financií USA sa od posledného prehodnocovania ratingu zhoršili.



Finančná flexibilita Spojených štátov je síce vysoká, ale potreby fiškálneho financovania v tomto roku aj nasledujúcich rokoch výrazne stúpnu. Fitch očakáva, že schodok verejných financií v roku 2018 dosiahne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a 6 % HDP v roku 2019. Verejný dlh by zo 100 % HDP vlani mohol do roku 2027 vyskočiť na 129 % HDP.



Agentúra počíta s tým, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku celkovo zvýši kľúčový úrok o ďalších 75 bázických bodov.



Krátkodobé vyhliadky americkej ekonomiky sa zlepšili. Fitch prognózuje v tomto roku jej nárast o 2,7 % a na budúci rok o 2,5 %.