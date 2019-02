Súčasná bonita Talianska je dva stupne pred pásmom nedôvery investorov

Agentúra odôvodňuje známku a negatívny výhľad krajiny množstvom slabých miest talianskej ekonomiky.

Londýn 24. februára (TASR) - Napriek spornej rozpočtovej politike talianskej vlády a slabej konjunktúre ponecháva ratingová agentúra Fitch úverovú dôveryhodnosť krajiny na stupni BBB. V piatok večer o tom informovala agentúra v Londýne. Súčasná bonita krajiny je dva stupne pred pásmom nedôvery investorov. Pohrozila však so znížením ratingu. Výhľad Talianska zostáva negatívny.



Agentúra odôvodňuje známku a negatívny výhľad krajiny množstvom slabých miest talianskej ekonomiky. Upozorňuje na vysoký verejný dlh, štrukturálne nedostatky v rozpočte a ďalšie riziká v bankovom sektore. Za pozitíva označila diferencované hospodárstvo a nízke zadĺženie súkromných firiem.



Hodnotenie krajiny agentúrou môže však viesť len ku krátkej oddychovej prestávke. Finančné trhy hodnotia Taliansko veľmi kriticky. Výdavková politika vlády oslabila ich dôveru. Zhoda Ríma s Európskou komisiou v decembri priniesla uľahčenie len na krátky čas. Vláda prisľúbila, že schodok rozpočtu na tento rok zníži z pôvodne navrhovaných 2,4 % na 2,04 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Najnovší pokles dynamiky konjunktúry môže spôsobiť, že sa cieľ nedosiahne. Taliansko sa dostalo v poslednom štvrťroku vlaňajška do recesie. Agentúra Fitch uviedla, že rast ekonomiky krajiny na tento rok znížila z pôvodného odhadu 1,2 % na 0,3 %. Vláda však ráta, že prírastok HDP dosiahne 1,0 %. Agentúra preto počíta s rozpočtovým deficitom 2,7 %. Celkový verejný dlh krajiny dosiahol 130 % HDP a po Grécku je najvyšší v eurozóne.



Bonita Talianska je podľa agentúry S&P rovnaká ako u Fitch. Agentúra Moody's ju oceňuje stupňom Baa3 so stabilným výhľadom. Agentúra DBRS ju hodnotí známkou BBB, čo je najlepšie hodnotenie. Je tri stupne nad rizikovým pásmom.