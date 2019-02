Agentúra Fitch výrazne zhoršila odhad tohtoročného rastu Talianska

Oznámenie agentúry Fitch nasledovalo po rovnakom kroku agentúry Moody's. Tá znížila odhad tohtoročného rastu talianskej ekonomiky na 0-0,5 % z predchádzajúcej prognózy rastu na úrovni zhruba 1,3 %.

Rím 18. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch prudko zhoršila prognózu tohtoročného rastu talianskej ekonomiky. Pôvodne očakávala, že vzrastie o 1,1 %, najnovšie ale počíta s rastom len o 0,3 %. To je zároveň hlboko pod odhadom talianskej vlády, ktorá v tomto roku očakáva rast ekonomiky o 1 % a na tom postavila aj tohtoročný rozpočet.



Oznámenie agentúry Fitch nasledovalo po rovnakom kroku agentúry Moody's. Tá znížila odhad tohtoročného rastu talianskej ekonomiky na 0-0,5 % z predchádzajúcej prognózy rastu na úrovni zhruba 1,3 %.



Aj poradenská spoločnosť Prometeia zhoršila odhad rastu talianskej ekonomiky v tomto roku. Pôvodne počítala s rastom talianskej ekonomiky o 0,9 %, najnovšie očakáva, že dosiahne maximálne 0,5 %.



Taliansko sa v závere minulého roka dostalo do recesie, keď pokles ekonomiky zaznamenalo v dvoch po sebe idúcich štvrťrokoch. V 3. štvrťroku klesla ekonomika medzikvartálne o 0,1 % a následne v poslednom štvrťroku sa pokles zrýchlil na 0,2 %. Talianska ekonomika tak skĺzla do recesie už tretíkrát za posledné desaťročie.