Agentúra Moody's zvýšila rating Ruska do investičného pásma

New York 9. februára (TASR) - Agentúra Moody's Investors Service zlepšila hodnotenie úverovej bonity Ruska do investičného pásma. Pridala sa tak k ostatným dvom z troch veľkých ratingových agentúr.



Moody's v piatok (8. 2.) zvýšila emisný rating rovnako ako rating dlhodobých nezabezpečených záväzkov Ruska na Baa3 z Ba1 a rating krátkodobých záväzkov na Prime-3 (P-3) z Not Prime (NP). Výhľad emisného ratingu sa zmenil z pozitívneho na stabilný.



Po zvýšení sa úverová známka Ruska dostala na úroveň ratingu Talianska, Maďarska alebo Južnej Afriky. Agentúra S&P Global Ratings zdvihla rating Ruska do investičného pásma už vlani, a jej hodnotenie sa dostalo na úroveň hodnotenia tretej veľkej ratingovej agentúry Fitch.



Zlepšenie ratingu odráža pozitívny vplyv politík, ktoré Rusko prijalo v posledných rokoch, aby podporilo verejné financie a znížilo zraniteľnosť krajiny voči externým šokom, vrátane ďalších sankcií, uviedla Moody's. Agentúra dodala, že stabilný výhľad ratingu odráža vyváženosť tlakov na jeho zvýšenie a zníženie.



Moody's takisto zvýšila stropný rating Ruska na záväzky v zahraničnej mene na Baa2/P-2 z Baa3/P-3, stropný rating na bankové vklady v zahraničnej mene na Baa3/P-3 z Ba2/NP a stropný rating na záväzky a vklady v domácej mene na Baa1 z Baa2.



Moody’s znížila rating Ruska do špekulatívneho pásma v roku 2015, keď prepad cien ropy a zahraničné sankcie stiahli ekonomiku do jej najdlhšej recesie v 21. storočí. Ceny ropy sa odvtedy zotavili a ekonomika sa vrátila ku krehkému rastu, aj keď sa sankcie nezrušili a USA hrozia ďalšími, uviedla agentúra.



"Skutočnosť, že všetky tri agentúry udelili Rusku investičný rating, bude dodatočným pozitívnym argumentom pre investorov, aby uvažovali o kapitálových investíciách v našej krajine," uviedol ruský minister financií Anton Siluanov. Dodal, že ruská vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky pre ďalšie zlepšenie ratingu.