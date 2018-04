Farmári v USA majú obavy z obchodnej vojny s Čínou

Objem vývozu poľnohospodárskych produktov z USA do Číny predstavuje takmer 20 miliárd USD ročne.

New York 7. apríla (TASR) - Strach z obchodnej vojny s Čínou sa šíri medzi americkými farmármi. Čína totiž oznámila, že môže uvaliť 25-% clo na dovoz sójových bôbov a ďalších poľnohospodárskych produktov z USA.



Dotklo by sa to tiež kukurice, hovädzieho mäsa, bavlny, tabaku alebo pomarančového džúsu. Zoznam viac než 100 produktov z USA, ktorý zverejnilo v stredu (4. 4.) čínske ministerstvo obchodu, sa týka nielen poľnohospodárskych produktov, ale aj iných oblastí, ako sú napríklad autá. Týmto spôsobom reagovalo na clá navrhované Washingtonom na viac než 1300 produktov z Číny.



Medzičasom sa napätie medzi Washingtonom a Pekingom ešte viac vyostrilo. Potom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalšími clami na čínske tovary v hodnote 100 miliárd USD (81,74 miliardy eur), Čína vyhlásila, že je pripravená útok tvrdo vrátiť. Peking navyše rokovania v aktuálnej situácii prakticky vylučuje.



Podľa Marka Kenneyho, pestovateľa sóje z Iowy, je aktuálny vývoj frustrujúci. "Mám obavy, pretože Čína je pre nás obrovským trhom," uviedol Kenney.



Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva sa z USA do Číny vyvážajú sójové bôby v hodnote okolo 14 miliárd USD ročne. Čína kupuje takmer polovicu exportu sójových bôbov USA a takmer jeden z troch riadkov úrody sójových bôbov vypestovaných na farmách v USA.



Objem vývozu poľnohospodárskych produktov z USA do Číny predstavuje takmer 20 miliárd USD ročne. Ak by ohlásené clá začali platiť, spôsobilo by to veľké škody americkému poľnohospodárstvu, uviedol Wendong Zhang z Iowa State University.



Navyše farmári v USA zažívajú aj tak ťažké časy. Podľa amerického ministerstva poľnohospodárstva by ich nominálne príjmy mali byť tento rok najnižšie od roku 2006. Väčšina agrovývozu z USA do Číny pripadá na sójové bôby, ktoré sa pestujú v mnohých štátoch na stredozápade, kde získal Donald Trump počas posledných prezidentských volieb silnú podporu.