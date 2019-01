Pekári podporujú návrh na cenovú reguláciu potravín

Zároveň upozorňujú na mnohé zavádzajúce tvrdenia odporcov tejto novely, ako aj renomovaných právnikov.

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovenskí pekári vnímajú navrhovanú novela zákona o cenách a možnú reguláciu cien vybraných potravín stanovením ekonomicky oprávnených nákladov za pozitívny krok. Zároveň upozorňujú na mnohé zavádzajúce tvrdenia odporcov tejto novely, ako aj renomovaných právnikov.



Zákon o cenách v zmysle európskych štandardov podľa pekárov zakotvuje účinné mechanizmy, aby mohol štát v odôvodnených prípadoch zasiahnuť proti takým javom alebo praktikám v rámci hospodárskej súťaže, ktoré sú spôsobilé narušiť trhovú rovnováhu a podľa stanoviska Rady pekárov je legitímnym dôvodom zásahu štátu do cien skutočnosť, že dohodnutá odbytová cena nie je určená trhom a trhovými mechanizmami, ale je dosiahnutá spôsobom, ktorý trh narušuje. Slovenskí pekári tvrdia, že v podmienkach potravinárstva na trhu je nepochybným dôvodom na uplatnenie regulačných mechanizmov existencia verejného záujmu na potláčaní nekalých obchodných praktík, medzi ktoré patrí aj zákonom o ochrane hospodárskej súťaže definované zneužívanie dominantného postavenia obchodných reťazcov v potravinovom reťazci. Tie si od výrobcov často vynucujú neprimeranú kúpnu cenu potravinárskych výrobkov výrazne pod ekonomicky oprávnené náklady.



"Výrobcovia pekárenskej produkcie sa často stretávajú so zneužívaním dominantného postavenia niektorých obchodníkov pri vyjednávaní o cenách. Sú tak nútení pod tlakom akceptovať ceny často pod ekonomicky oprávnené náklady. V takýchto prípadoch je absolútne dôvodné, aby štát využil dostupné mechanizmy na ochranu trhu a stanovil ekonomicky oprávnené náklady základných pekárenských výrobkov," uvádza sa v stanovisku Rady pekárov SR, ktorá zastupuje až 12.000 ľudí pôsobiacich v pekárenskom sektore na Slovensku.



Rada pekárov SR však tvrdí, že mechanizmy, ktoré by takéto konanie postihovali, sú neúčinné a zneužívanie dominantného postavenia v podobe vynucovania nízkych výkupných cien je ťažko preukázateľné, najmä z dôvodov obavy pekárov o zachovanie ich obchodných vzťahov.



Pekári zároveň zásadne nesúhlasia s medializovanými vyhláseniami viacerých kritikov, že regulácia cien spôsobí rast cien potravín. "Stanovenie minimálnych ekonomicky oprávnených nákladov zrovnoprávňuje všetkých odberateľov a zabráni sa výrazne odlišným nákupným cenám u jednotlivých obchodníkov. Znamená to, že každý z obchodníkov bude mať rovnakú, alebo minimálne odlišnú štartovaciu čiaru a o zákazníka bude bojovať iným spôsobom, a nie len tvrdým tlakom na zníženie cien," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.



"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka by malo mať možnosť zvážiť, či v konkrétnej spoločenskej situácii existuje verejný záujem na zásah v podobe regulácie základných výrobkov, napríklad chleba a rožka, a reagovať na situáciu stanovením ekonomicky oprávnených nákladov. Neznamená to však plošnú povinnosť regulovať ceny všetkých potravín," spresnila Lopúchová.



Podľa pekárov je najväčším problém potravinárskeho sektora zneužívanie dominantného postavenia a zneužívanie významnej trhovej sily v potravinovom reťazci. Takýto stav trhovej nerovnováhy ma zásadne negatívny vplyv na spotrebiteľa, nakoľko pod vplyvom neustáleho tlaku na výrobcov dochádza k oslabovaniu a znižovaniu kvality tovarov.



"Zachovanie nutričných hodnôt v potravinách je mimoriadne dôležitým faktorom zdravej výživy obyvateľstva a je povinnosťou štátu využiť všetky dostupné nástroje ochrany týchto hodnôt," uzavrela Lopúchová.