Potravinári uvítali vstup SR do eurozóny, obavy z negatív sa naplnili

Bratislava 17. júna (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) uvítala vstup Slovenskej republiky do eurozóny. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka PKS, v súvislosti s 10. výročím schválenia vstupu Slovenska do eurozóny Radou EÚ.



Pripomenula, že PKS v roku 2008 uviedla okrem iného vo vyhlásení, že "zavedením meny euro na Slovensku možno predpokladať ďalší nárast negatívnej obchodnej bilancie v agropotravinárskom sektore. Pozícia exportu sa posunie, na rozdiel od importu, ešte viac do ekonomicky nevýhodnejšej pozície. Táto skutočnosť sa môže negatívne odzrkadliť na ďalšom vývoji potravinárskeho priemyslu".



"Pokiaľ toto vyhlásenie zhodnotíme spätne po 10 rokoch, môžeme povedať, že obavy PKS sa naplnili. Ak sa pozrieme na vývoj zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR v rokoch 2007 až 2011, môžeme sledovať, že nárast dovozu bol kompenzovaný aj nárastom vývozu, takže negatívne saldo zahraničného obchodu sa pohybovalo v rozmedzí od 700 miliónov eur do 1 miliardy eur," podčiarkla Venhartová.



Upozornila, že v roku 2012 SR zaznamenala najnižšie negatívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, ktoré predstavovalo 409 miliónov eur. Nasledujúce roky sa nožnice medzi dovozom a vývozom začali dramaticky otvárať. Zatiaľ čo dovoz osciloval na úrovni 4 miliárd eur, v roku 2016 predstavoval 4,1 miliardy eur, vývoz agropotravinárskych výrobkov klesol z 3,7 miliardy eur v roku 2012 na 2,8 miliardy eur v roku 2016. Negatívne saldo zahraničného obchodu sa aj v roku 2017 ešte viac prehĺbilo, a to na úroveň 1,4 miliardy eur.



Dôsledkom tohto stavu podľa nej je, že Slovensko vyváža poľnohospodárske plodiny do zahraničia a dováža potravinárske výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Toto sa podpísalo na celkovom úpadku potravinárskeho priemyslu na Slovensku, ktorý celé roky čelí nezáujmu zo strany štátu. Zatiaľ čo v roku 2011 predstavoval podiel vystavenia slovenských výrobkov na pultoch obchodov 50 %, v roku 2017 to bolo už len 37,2 %.



"Pokiaľ štát nesústredí pozornosť aj na potravinársky priemysel, ktorý predchádzajúce roky zanedbával, budeme odkázaní na dovezené potraviny a pridaná hodnota zo spracovania našich surovín obohatí ostatné štáty EÚ. Zdravé potraviny spracované z lokálnych surovín primárne na Slovensku by mali byť prvotným záujmom každej vlády, pričom tento záujem je potrebné ukázať vo forme konkrétnych opatrení a nielen deklaratórnych vyhlásení," dodala riaditeľka PKS.