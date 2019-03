Po poľskej hovädzine majú v Česku problémy aj s kuracinou

Veterinári vo štvrtok oznámili, že našli salmonelózu v mäse v lounskom veľkoobchodnom sklade. Jednotlivé krajské veterinárne správy teraz zisťujú, koľko mäsa sa zjedlo.

Praha 2. marca (TASR) - Poľskej kuraciny z rovnakej šarže ako mäso, v ktorom veterinári zistili salmonelózu, sa doviezlo do Českej republiky celkom 4515 kilogramov. Z neho dve tony smerovali do Olomouckého kraja. V piatok to uviedol hovorca českej Štátnej veterinárnej správy Petr Vorlíček. Mäso sa následne dostalo aj do škôl a reštaurácií.



Veterinári vo štvrtok oznámili, že našli salmonelózu v mäse v lounskom veľkoobchodnom sklade. Jednotlivé krajské veterinárne správy teraz zisťujú, koľko mäsa sa zjedlo.



Okrem 1200 kg, ktoré sa podľa Vorlíčka dopravili 22 odberateľom, ďalšia zásielka - 670 kg - smerovala do Královohradeckého kraja, kde ju prevzala firma Negocio. Tá má sklad v stredných Čechách. Z dodávky sa podarilo zadržať 370 kg.



Dvom odberateľom ho však dopravili v množstve 300 kg. Do Zlínskeho kraja sa poľskej kuraciny doručilo 620 kg. Podľa informácií portálu iDNES.cz je mäso po dátume spotreby a už sa v sklade nenachádza.



Baktérie salmonelózy vyvolávajú hnačkové ochorenie. Možno ich zničiť dostatočným tepelným spracovaním. Nákaza sa prenáša potravinami alebo prostredníctvom neumytých rúk.



Európska komisia v pondelok požiadala listom českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana o skončenie českých opatrení. Malo sa tak stať do konca tohto týždňa. Komisia dospela k záveru, že zavedené kroky sa "zdajú byť neprimerané incidentné". V piatok to uviedla hovorkyňa Komisie Anca Paduraduová.



Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej správy Zbyňka Semeráda Česko výzvu odmietne. Európska komisia vyzvala Česko, aby skončilo mimoriadne kontroly poľskej hovädziny, ktoré zaviedlo v dôsledku nálezu salmonelózy v jednej zásielke mäsa.



"Pokiaľ Poľsko prijme vhodné legislatívne opatrenia, ktoré zabránia nedostatkom, medzi ktoré patria nelegálna porážka alebo kontaminácia mäsa, sme pripravení mimoriadne kontroly zrušiť," uviedol hovorca ministerstva poľnohospodárstva Vojtěch Bílý. Dodal, že Poliaci prisľúbili, že do konca marca urobia opatrenia, ktorými by sa mal veterinárny dozor v krajine zlepšiť. Inšpektori však zabavili nielen poľské mäso, ale aj oblátky, nevhodné pre alergikov.