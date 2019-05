Pôdohospodárska agentúra v roku 2018 vyplatila 730 miliónov eur

V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov vyplatila 578 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 8 %, uviedol generálny riaditeľ agentúry Juraj Kožuch.

Bratislava 27. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila do konca roku 2018 žiadateľom 730 miliónov eur v priamych platbách a vo vyplatených žiadostiach o platbu na projekty spracovala a skontrolovala najväčší počet žiadostí. Informovala o tom v pondelok agentúra s tým, že rozloha poľnohospodárskej pôdy v SR je 2,5 milióna hektárov.



V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov vyplatila 578 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 8 %, uviedol generálny riaditeľ agentúry Juraj Kožuch. "Pri súdnych sporoch so žiadateľmi sme dosiahli najväčšiu úspešnosť," dodal s tým, že prácu agentúry hodnotí pozitívne aj Európska komisia.







Minulý rok napríklad PPA vyplatila preddavky pre 4552 žiadateľov na podporu živočíšnej výroby vo výške 23,5 milióna eur v priamych platbách, v rámci projektových podpôr uzatvorila zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v objeme vyše 84,3 milióna eur s 892 subjektmi a schválila príspevky na projektové opatrenia vo výške 134,15 milióna eur.



Predbežnú krížovú kontrolu po zavedení povinného elektronického podávania grafických príloh v roku 2018 urobila na 18.700 žiadostiach. Celkovo prijala 22.180 žiadostí o priame podpory, z toho 18.730 jednotných žiadostí na plochu.



Riaditeľ sekcie kontroly agentúry Michal Ošust uviedol, že zintenzívnili proces kontrol a preverili takmer 220.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo je medziročný nárast o 52 %. PPA skontrolovala 100 % podaných žiadostí na projektové kontroly a stúpol počet fyzických kontrol projektov na mieste o 130 %.



Zastupujúca riaditeľka sekcie projektových podpôr Katarína Kolesárová povedala, že v roku 2018 bolo administratívne spracované mimoriadne ukončenie zmluvy zo strany PPA alebo prijímateľa v prípadoch viac ako 220 zmlúv v celkovej hodnote takmer 19 miliónov eur.



V súvislosti s rokom 2019 generálny riaditeľ konštatoval, že agentúra potrebuje urýchlenú digitalizáciu a rokuje o tom s Útvarom hodnota za peniaze a tiež pracuje na rozvoji informačných systémov. Kľúčovými cieľmi pre rok 2019 sú minimalizácia administratívnej náročnosti pre žiadateľov, maximalizácia tzv. nulového kontaktu so žiadateľom a zefektívnenie počtu kontrol prostredníctvom moderných technológií tak, aby boli financie zo štátneho rozpočtu a Európskej komisie poskytované transparentne, uzavrel Kožuch.