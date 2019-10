Sledovanie pôvodu a zloženia potravín umožní technológia blockchain

Bratislava 19. októbra (TASR) - Sledovanie pôvodu a zloženia mäsa, rýb, ale aj iných potravín umožní technológia blockchain. Ide o akúsi sieťovú databázu, ktorou preteká množstvo informácií a pre celý priemysel má obrovský význam. TASR o tom informoval odborník na blockchain a generálny riaditeľ spoločnosti Decent Matej Michalko.



Vo svete existuje niekoľko príkladov využitia tejto technológie. Pilotný projekt na Slovensku spustila v týchto dňoch spoločnosť Decent v spolupráci so slovenským výrobcom čokolády Lyra. "Prostredníctvom QR kódu na výrobku môže vďaka blockchainu zákazník zistiť zaujímavé informácie, ako napríklad presné zloženie alergénov, či pôvod kávy od pestovania kávových bôbov až po jeho transport k spotrebiteľovi," priblížil Michalko.



"Víziou tohto projektu je, aby bol každý krok výroby čokolády zaznamenaný na blockchaine v čase, kedy nastal. Blockchain technológia zákazníkom garantuje, že záznamy nie sú nijako zmanipulované, zmenené, ani inak upravované," doplnil odborník.



Blokchain je podľa neho vo svete považovaný za prevratnú technológiu. Okrem výhod zisťovania pôvodu potravín je prínosom zamedzenie falšovaniu jedál a nápojov, ako aj prípadným ochoreniam, ktoré môže spôsobiť konzumovanie poškodených, zle spracovaných, alebo pokazených potravín.



Novinka z oblasti IT má podľa Michalka aj veľa ďalších možností, ktoré sa dajú postupne implementovať. Napríklad pridať do kódu informácie pre diabetikov, či ľudí s rôznymi intoleranciami v potravinách.