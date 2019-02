Vyšetrovatelia EÚ už pricestovali do Poľska

Dôvodom je nelegálne zabíjanie chorých kráv a vývoz ich mäsa do viac ako 10 krajín bloku.

Varšava 4. februára (TASR) - Vyšetrovatelia Európskej únie (EÚ) pricestovali v pondelok na týždennú návštevu do Poľska. Dôvodom je nelegálne zabíjanie chorých kráv a vývoz ich mäsa do viac ako 10 krajín bloku.



Poľsko je veľkým vývozcom hovädzieho mäsa. Odhalenie nekalých praktík vyvolalo obavy v celej Európe, najmä preto, že časť z podozrivého mäsa bola distribuovaná do reštaurácií a škôl.



Návštevu inšpektorov EÚ avizovala už v piatok (1.2.) hovorkyňa Európskej komisie Anca Paduraruová. Nasleduje po reportáži súkromnej televízie TVN24, ktorá odhalila, že na bitúnku v meste Ostrów Mazowiecka sa v noci a bez prítomnosti veterinárneho lekára, ako to vyžaduje zákon, zabíjali choré a staré zvieratá. Ich mäso sa pritom ďalej predávalo, čo ohrozilo zdravie ľudí.



Paduraruová povedala, že Poľsko 29. januára informovalo systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá, ktorý sa používa na rýchle odhalenie nebezpečných potravín a ich odstránenie z trhu.



Hlavný poľský veterinár Pawel Niemczuk uviedol, že viac ako 2500 kilogramov podozrivého mäsa bolo vyvezených do niekoľkých ďalších krajín.



Poľský veterinárny inšpektorát minulý týždeň zrušil bitúnku povolenie na prevádzku a úrady začali s vyšetrovaním.



Ukázalo sa tiež, že takmer 800 kilogramov hovädzieho mäsa z bitúnku skončilo vo Francúzsku. Väčšinu sa podarilo zaistiť a zničiť, ale časť bola predaná spotrebiteľom.



Tento škandál vyvolal obavy a vlnu kritiky v súvislosti bezpečnosťou potravín v Poľsku.



Podľa českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana škandál naznačuje, že Poľsko nemá funkčný kontrolný a veterinárny inšpekčný systém, alebo bol porušený zákon. V Česku bolo objavených 300 kilogramov poľského mäsa.



Slovenská ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná si v piatok zavolala poľského veľvyslanca v Bratislave, keďže na Slovensku skončilo 600 kilogramov podozrivého mäsa.



Louise Nyholmová zo švédskej Národnej agentúry pre výživu označila celý prípad za "závažné porušenie zákona o potravinách, ktoré je absolútne neprijateľné."



Podľa švédskych úradov v škandinávskej krajine bolo nájdených 240 kilogramov mäsa, z toho takmer 100 kilogramov sa už spotrebovalo. Zvyšok bol stiahnutý zo švédskeho trhu.