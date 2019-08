Agroagentúra predlžuje registráciu do Zelenej nafty do 18. augusta

Podanie žiadosti o aktiváciu konta je nevyhnutným krokom na to, aby oprávnený poľnohospodár mohol o podporu zo Zelenej nafty vôbec požiadať.

Bratislava 12. augusta (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vzhľadom na vysoký záujem v posledných dňoch predlžuje termín na registráciu konta pre získanie "Zelenej nafty 2019" do nedele 18. augusta. Záujemcovia o zaregistrovanie a vytvorenie konta na portáli štátneho DataCentra tak môžu využiť ešte ďalších 7 dní. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.



"Vzhľadom na pozitívne reakcie od poľnohospodárov na plnú elektronizáciu Zelenej nafty, minimálnu byrokraciu pri podávaní žiadostí a veľký záujem našich farmárov v posledných dňoch sme sa rozhodli predĺžiť registráciu konta na štátnom DataCentre https://www.itms2014.sk o 7 dní do nedele 18. augusta 2019," uviedol generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Doteraz si registráciu zriadilo už 2850 oprávnených žiadateľov.



Podanie žiadosti o aktiváciu konta je nevyhnutným krokom na to, aby oprávnený poľnohospodár mohol o podporu zo "Zelenej nafty" vôbec požiadať. "Ak má konto aktivované, po vydaní výzvy PPA v priebehu augusta na www.apa.sk, bude môcť žiadateľ o čerpanie štátnej pomoci na toto podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach požiadať," dodal Kožuch. Bližšie informácie k podpornému opatreniu Zelená nafta sú dostupné na webstránke PPA v časti Podpory/Štátna pomoc/Výzvy. Vytvoriť konto v štátnom DataCentre je možné už viac ako mesiac, od 10. júla 2019.



"Termín podávania žiadostí na Zelenú naftu 2019 pre zaregistrovaných oprávnených žiadateľov oznámime už čoskoro. Preto odporúčame všetkým žiadateľom, aby sledovali webstránku PPA," zdôraznil Kožuch.



"Zelená nafta" je podľa Machalíka prvá systémová štátna podpora v agrosektore v histórii Slovenska, ktorá bude na 100 % realizovaná elektronicky. Oprávnení žiadatelia budú môcť z tohto systémového opatrenia získať celkovo 30 miliónov eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky, či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.