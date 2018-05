Agrorezort je pripravený poskytnúť pri riešení problémov farmárov

Väčšina medializovaných problémov farmárov sa podľa agrorezortu týka majetkovoprávnych sporov súkromných subjektov a riešenie majú v kompetencii orgány činné v trestnom konaní.

Bratislava 3. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je pripravené poskytnúť plnú súčinnosť, aby boli všetky medializované problémy farmárov spravodlivo vyriešené a domohli sa práva. Pre TASR to uviedol hovorca agrorezortu Michal Feik v reakcii na štvrtkové stretnutie predstaviteľov farmárov s generálnym prokurátorom.



Väčšina medializovaných problémov farmárov sa podľa agrorezortu týka majetkovoprávnych sporov súkromných subjektov a riešenie majú v kompetencii orgány činné v trestnom konaní. "Preto vítame, že sa týmito problémami bude zaoberať generálna prokuratúra," skonštatoval Feik. Zároveň dodal, že agrorezort ostro odsudzuje akékoľvek násilie, neprávosti či iné neprimerané praktiky, ktoré sa dejú slušným a poctivým poľnohospodárom.



MPRV súčasne uviedlo, že korupciu svojich zamestnancov nebude tolerovať a vyzvalo občanov na hlásenie takéhoto správania. "Agrorezort sa dištancuje a v žiadnom prípade netoleruje a nebude tolerovať akékoľvek prejavy korupčného správania svojich zamestnancov. V prípade, ak občania disponujú informáciami a dôkazmi o takomto správaní akéhokoľvek zamestnanca, je potrebné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ktorým rezort pôdohospodárstva následne poskytne potrebnú súčinnosť," poznamenal Feik.



Predstavitelia iniciatívy poľnohospodárov sa vo štvrtok stretli s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, ktorý im prisľúbil preskúmať trestné oznámenia, ktoré priniesli na generálnu prokuratúru. "Prísľub bol taký zo strany generálnej prokuratúry, že tieto príslušné konkrétne trestné veci budú bezodkladne vyžiadané generálnou prokuratúrou a budú preskúmané priamo prokurátorom generálnej prokuratúry," dodala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Z vyšetrovania by sa tak mali vylúčiť okresné aj krajské prokuratúry.



Farmári poukázali aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), kde sa podľa nich deje trestná činnosť. "A to takého rázu, že kto nezaplatí agentúre legálne, v podstate, nie je to napísané na zmluve, že úplatok, ale poradenstvo, tak ten sa vlastne nemá šancu dostať k nenávratnému finančnému príspevku a toto polícia na Slovensku rozlúsknuť nedokáže," zdôraznil samostatne hospodáriaci roľník František Oravec. "Vidíme rôzne prepojenia priateľského rázu medzi tými účastníkmi, ktorí protizákonne obrábajú pozemky, protizákonne poberajú finančné prostriedky európskeho spoločenstva, a s prepojením na Políciu SR," dodal.