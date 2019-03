Agrorezort: Poslanci rozhodnú, či budú akceptovať pripomienky A. Kisku

Žiaden poctivý obchodník s potravinami nemôže podľa Matečnej mať so zákonom o neprimeraných podmienkach problém.

Bratislava 12. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR rozhodnú pri opätovnom schvaľovaní prezidentom vetovaného zákona o neprimeraných podmienkach, či budú akceptovať pripomienky hlavy štátu. Uviedol to pre TASR Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na utorkové vyjadrenia obchodných zväzov.



"Pripomienky, ktoré vzniesol prezident Slovenskej republiky, sa týkajú poslaneckých pozmeňujúcich návrhov, a teda práve poslanci v konečnom dôsledku rozhodnú o tom, či ich akceptujú, alebo nie. Pre nás je najdôležitejšie, aby zákon bol účinný čo najskôr," zdôraznil Feik.



Podčiarkol, že vďaka zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami majú byť obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava eliminuje viac ako 40 rôznych nekalých obchodných praktík. Dodávatelia budú ochránení od rôznych dodatočných poplatkov, skráti sa lehota splatnosti faktúr, pribudne možnosť podávania anonymných podnetov, zlepší sa kontrola a sprísnia sa sankcie.



"Je absolútne neakceptovateľné, aby obchodovanie s potravinami fungovalo tak ako doteraz. Obchodníci zneužívali svoju dominantnú silu a dodávateľov potravín doslova vykosťovali. Negatívne dôsledky cítia nielen poľnohospodári a potravinári, ale aj spotrebitelia. Rozhodli sme sa tomu zabrániť a vytvoriť poctivejšie podmienky pre dodávateľov potravín. Očakávame, že výrobcom potravín sa bude lepšie dýchať, vďaka čomu budú môcť investovať do nových technológií, zaplatiť ľudí a dodávať kvalitné suroviny," uviedla vicepremiérka a šéfka MPRV Gabriela Matečná (SNS).



Žiaden poctivý obchodník s potravinami nemôže podľa Matečnej mať so zákonom o neprimeraných podmienkach problém. "Zákon ale klepne po prstoch všetkým špekulantom, ktorí profitujú na úkor dodávateľov. V tomto nerovnom súboji jednoznačne stojím na strane poľnohospodárov, potravinárov a spotrebiteľov," doplnila Matečná.



Slovenské spoločnosti združené vo Zväze obchodu (ZO) SR, Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO), Slovenskom združení pre značkové výrobky (SZZV) a v Slovenskom združení výrobcov piva a sladu (SZVPS) vyzvali v utorok poslancov NR SR, aby prijali pripomienky prezidenta SR k vetovanému zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zákon v schválenej podobe podľa nich ohrozí dodávateľov, ktorých by mal chrániť.



Obchodníci aj zástupcovia mnohých výrobcov preto veria, že poslanci parlamentu prijmú argumentáciu prezidenta SR a uskutočnia potrebné zmeny v duchu Ústavy SR a aj v duchu európskej legislatívy.