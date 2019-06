Agrorezort: Spotrebiteľ EÚ musí byť v centre záujmu

Agroministerka upriamila pozornosť na fakt, že v európskom priestore čoraz viac rezonujú aj témy zdravotných účinkov stravy, najmä boj proti obezite.

Bratislava 14. júna (TASR) - V Európskej únii nie je priestor pre spotrebiteľov druhej kategórie. Aj v tomto duchu sa nesie konferencia pod názvom "Spotrebiteľ v centre záujmu", ktorú v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku. TASR o tom informovalo MPRV.



"Už od môjho nástupu na post ministerky kladiem vysokú prioritu téme kvality potravín. Slovensko je dlhodobo vnímané Európskou komisiou ako krajina so spoľahlivým kontrolným systémom. Naše postupy, ktoré sme vykonávali v súvislosti fipronilovou kauzou, výskytom hydinového mäsa so salmonelou či kauzou dodávok hovädzieho mäsa porážaného bez veterinárnej kontroly, boli hodnotené ako príkladné," zdôraznila vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS) na úvod konferencie.



Agroministerka upriamila pozornosť na fakt, že v európskom priestore čoraz viac rezonujú aj témy zdravotných účinkov stravy, najmä boj proti obezite. Na popularite získavajú produkty so zníženým obsahom cukru, solí, konzervantov, ale aj potraviny bez GMO či bioprodukty. V Európskej únii sa v posledných rokoch skloňuje aj téma férového odmeňovania farmárov a spravodlivé prerozdelenie marží.



Dôvera spotrebiteľov vo výrobky predávané na spoločnom európskom trhu patrí medzi priority EÚ. Spotrebiteľ je najslabším článkom obchodného reťazca, preto si vyžaduje zvýšenú ochranu svojich práv, boj proti dvojakej kvality nevynímajúc. "Francúzsko, ako jedna z mála starých členských štátov Európskej únie, podporilo nás a ostatné krajiny strednej a východnej Európy v tomto boji. Svedčí o tom aj vyjadrenie prezidenta Macrona v jednom z jeho príhovorov a taktiež aj nedávna podpora zo strany ministra poľnohospodárstva Didiera Guillauma," podotkla Matečná.



"Francúzsko-slovenské vzťahy sú veľmi intenzívne. Zdieľame rovnakú víziu Európy, ktorou je ekonomická a sociálna konvergencia. Spája nás tiež téma ochrany spotrebiteľa. Nielen francúzski, ale už aj slovenskí spotrebitelia sú čoraz náročnejší a mimoriadne dbajú na to, čo jedia. V tejto téme vidíme veľký potenciál na spoluprácu," uviedol na konferencii Michel Boivin, riaditeľ obchodného oddelenia Francúzskej ambasády.



Obchodná výmena medzi Francúzskom a Slovenskom v agropotravinárskom sektore podľa MPRV SR ročne predstavuje približne 100 miliónov eur. Za posledné tri roky mierne rastie náš export pri súčasnom poklese importu agrárnych komodít z Francúzska. Pozitívnym faktom je najmä výrazný pokles negatívneho salda agrárneho obchodu s Francúzskom, ktoré za posledné tri roky kleslo o takmer 40 %.



Slovensko vyviezlo podľa agrorezortu v roku 2018 komodity za 26,6 milióna eur a doviezlo za 74,3 milióna eur. Medzi hlavné položky nášho exportu do Francúzska v roku 2018 patrili čokoláda (12,8 milióna eur), izoglukóza (3,8 milióna eur), syry (2,1 milióna eur) a ocot (1,2 milióna eur), ďalšími položkami do 1 milióna eur boli mäso z hydiny, ostatné rastliny, sušené ovocie, pšenica a kukurica, sušené polievky a sladené nealkonápoje.



Na druhej strane, za rok 2018 sa podľa MPRV SR evidovali v dovoze položky ako čokoláda (11,2 milióna eur), zemiaky (6,2 milióna eur), víno (6,1 milióna eur), bravčové mäso (5,4 milióna eur), liehoviny (4,4 milióna eur), syry (3,5 milióna eur) a kukurica (3,1 milióna eur). Zaujímavou položkou je čokoláda, kde postupne narastá export SR do Francúzska. V tomto sektore SR za rok 2018 dosiahla pozitívne saldo v agropotravinárskom obchode.