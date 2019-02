Agrorezort: Záujmom SaS nie je konkurencieschopnosť agropotravinárstva

SaS je podľa ministerstva jedinou stranou, ktorá nehlasovala za kľúčovú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov v roku 2017, ktorá získala podporu až 123 poslancov Národnej rady (NR) SR.

Bratislava 25. februára (TASR) - Skutočným záujmom opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Uviedol to pre TASR Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na pondelkový brífing liberálov.



SaS je podľa Machalíka jedinou stranou, ktorá nehlasovala za kľúčovú novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov v roku 2017, ktorá získala podporu až 123 poslancov Národnej rady (NR) SR. "Poslanci SaS hlasovali aj proti kľúčovému zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý bol teraz vo februári schválený ústavnou väčšinou. Na základe týchto faktov je zrejmé, že skutočným záujmom tejto liberálnej strany nie je konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Potvrdzuje to aj angažmán ich tímlíderky (Jarmily Halgašovej, pozn. TASR), ktorá je dlhoročná lobistka nadnárodných potravinárskych koncernov, ktoré sa významne podieľajú na negatívnom salde zahraničného obchodu SR s potravinami," podčiarkol Machalík.



Predstavitelia SaS Richard Sulík (predseda SaS), Alojz Baránik (poslanec NR SR) a Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane venuje poľnohospodárstvu, uviedli v pondelok na brífingu k minulotýždňovému protestu farmárov v Bratislave, že šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS) by mala začať plniť požiadavky protestujúcich farmárov, ako aj poslancov Európskeho parlamentu (EP).



"My od začiatku žiadame stransparentniť všetky procesy, a to aj pri prideľovaní priamych platieb. Chcela by som vyzvať ministerku Matečnú, aby začala plniť požiadavky farmárov, lebo nie je pravda, že ich požiadavky sú splnené. Napríklad prijatie pravidla, že priama platba bude vyplatená len subjektu, ktorý preukáže právny titul k pôde, alebo to, že sa odstráni subjektívne hodnotenie projektov a že budú ihneď zverejnené mená subjektov, ktoré vyhrali projekty," vyzvala Matečnú Halgašová.



SaS podľa Halgašovej tiež žiada agroministerku, aby začala plniť požiadavky poslancov EP, ktoré sú uvedené v ich záverečnej správe. "Žiadame tiež ministerku, aby avizovaný strategický dokument o pozemkových úpravách pripravila konsenzom naprieč celým politickým spektrom, keďže podľa jej vyjadrení sa má napĺňať až po roku 2020. Za stranu SaS chcem potvrdiť, že my sme na odbornú diskusiu pripravení," podčiarkla na brífingu SaS Halgašová.