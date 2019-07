Agrorezort zverejnil priemerné výšky nájomného poľnohospodárskej pôdy

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov stanovila pre nájomcov novú povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu.

Bratislava 3. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v spolupráci s okresnými úradmi zverejnilo priemerné výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Údaje o obvyklej výške nájomného sú zverejnené podľa jednotlivých katastrálnych území. Informoval o tom Michal Feik Z MPRV SR.



"Jednou z priorít nášho rezortu počas tohto volebného obdobia je vniesť poriadok do užívacích a vlastníckych vzťahov viažucich sa na poľnohospodársku pôdu. Za uplynulé tri roky sme prišli s viacerými systémovými riešeniami. Pripravili sme veľkú novelu zákona o nájme o poľnohospodárskej pôdy, ktorá zamedzuje špekuláciám s nájmom pôdy a zlepšuje vlastníkom prístup k pôde. Spustili sme komplexné pozemkové úpravy, ktoré budú riešiť rozdrobenosť pozemkového vlastníctva. Pokračujeme ďalej. Novinkou, ktorá vstúpila do platnosti tento rok, je zverejnenie priemerného nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Významne pomôže majiteľom pôdy, aby pri uzatváraní nájomných zmlúv nešli pod cenu," vysvetlila Gabriela Matečná (SNS), šéfka MPRV SR.



Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov stanovila pre nájomcov novú povinnosť, podľa ktorej sú povinní viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru. Údaje a informácie z tejto evidencie boli povinní poskytnúť okresnému úradu do 31. januára. Údaje z formulárov boli následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného za rok 2018 pre každé katastrálne územie v SR, ktorá sa vypočítala ako priemerná výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku pre každé katastrálne územie osobitne. Obvyklá výška nájomného sa bude určovať a zverejňovať každoročne.



"Zverejnenie obvyklého nájomného chráni majiteľov poľnohospodárskej pôdy pred neprimerane nízkymi cenami a tiež poskytuje nájomcom odrazový mostík pre stanovenie ceny nájmu. Všetky nové návrhy zmlúv už musia obsahovať cenu, ktorá je minimálne na úrovni obvyklej výšky nájomného platnej pre dané katastrálne územie. Ak nájomca navrhne nižšiu cenu ako obvyklú, vlastník môže takúto cenu odmietnuť. Odporúčame všetkým majiteľom pozemkov, aby si pred uzavretím každej novej zmluvy skontrolovali obvyklé nájomné, ktoré je zverejnené na stránke ministerstva pôdohospodárstva," upozornila Matečná.



Agrorezort vyhodnotil aj najčastejšie chyby a nedostatky pri vypĺňaní formulárov zo strany nájomcov. Išlo o duplicitne podané formuláre jedného nájomcu pre to isté katastrálne územie s rôznymi údajmi či neúplné údaje vo formulároch, keď boli napríklad vyplnené len údaje o prenajatej výmere, ale údaje o dohodnutom alebo zaplatenom nájomnom nie.



Problémom podľa MPRV boli aj nesprávne uvedené výmery prenajatej poľnohospodárskej pôdy alebo nesprávne uvedené hodnoty dohodnutého alebo zaplateného nájomného, prípadne oboch. Okresné úrady v takýchto prípadoch vyzývali nájomcov na nápravu a predloženie nových, opravených, respektíve doplnených sumárnych údajov. Údaje o obvyklej výške nájomného podľa jednotlivých katastrálnych území za rok 2018 sú zverejnené na stránke: http://www.mpsr.sk/ovn2018.