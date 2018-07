Airbus uskutočnil prvý test svojho transportného lietadla Beluga XL

Prepravný priestor stroja je ohromujúci. Zmestí sa doň napríklad sedem slonov alebo dve krídla pre diaľkové lietadlo A350.

Londýn/Toulouse 21. júla (TASR) - Airbus po prvý raz na leteckom veľtrhu v meste Farnborough pri Londýne neponúka svojho dopravného obra A380.



Špekulácie o zastavení výroby superjumba sa objavili už vlani na jeseň, v období, keď nebolo jasné, či si letecká spoločnosť Emirates objedná nové stroje. Objednávka napokon prišla a špekulácie dočasne utíchli.



V meste Farnborough ich ešte viac utlmil výrobný riaditeľ Airbusu Tom Williams. Vyjadril presvedčenie, že A380 má najlepšie obdobie ešte len pred sebou. Malo by prísť už v nasledujúcom desaťročí. Zatiaľ na budúci rok by ich malo montážnu halu opustiť len osem kusov.



Williams zopakoval aj znepokojenie nad blížiacim sa brexitom. Airbus vyrába v Británii krídla. Vedenie koncernu nedávno pohrozilo, že ich výrobu na ostrovoch zruší.



Na veľtrhu v Británii nebolo ani jeho nové transportné lietadlo Beluga XL. Jeho prvý skúšobný let sa uskutočnil vo Francúzsku vo štvrtok (19.7.).



Airbus sa venuje vývoju a výrobe gigantických transportných lietadiel už viac ako 20 rokov. Potrebuje ich, aby mal čím efektívne prepravovať z výrobných do montážnych závodov veľké komponenty lietadiel.



Prototyp Belugy XL zosadol po vyše štyroch hodinách a 11 minútach letu na letisku v Toulouse.



Prepravný priestor stroja je ohromujúci. Zmestí sa doň napríklad sedem slonov alebo dve krídla pre diaľkové lietadlo A350. Menší predchodca Belugy, jej oficiálny názov je A300-600ST, dokázal previezť len jedno krídlo. Nová Beluga je 18,90 metra vysoká, dlhá 63,10 metra s rozpätím krídel 60,3 metra. Uvezie 53 ton nákladu, čo zodpovedá 37 dospelým veľrybám beluga, ktorých názov nesie.



Vedenie Airbusu rozhodlo o výrobe gigantického transportného lietadla koncom roku 2014. V roku 2019 nasadí prvý stroj do prepravy nákladu. Náklady na vývoj a výrobu piatich nových lietadiel predstavujú jednu miliardu eur.



Airbus plánuje vyrobiť do roku 2023 päť Belúg XL. Bude ich mať pre vlastnú potrebu. Päť menších belúg, ktoré teraz využíva, postupne vyradí z prevádzky. Čo bude s nimi potom, to sa ešte nerozhodlo.



Beluga XL ešte nemá za sebou potrebné testy, preto výrobca môže žiadať EASA (European Aviation Safety Agency) o povolenie na zaradenie do bežnej prevádzky. Kým oň bude môcť žiadať, stroj musí nalietať okolo 600 hodín.