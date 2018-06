Airbus bude mať od 1. júla väčšinový podiel v Bombardieri

Oznámili to v piatok obe spoločnosti, ktoré už získali všetky potrebné regulačné povolenia.

Paríž 8. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus prevezme väčšinový podiel v kanadskom rivalovi Bombardier od 1. júla. Oznámili to v piatok obe spoločnosti, ktoré už získali všetky potrebné regulačné povolenia.



Bombardier sa v októbri dohodol na predaji 50,01-% podielu svojej divízie komerčných lietadiel Airbusu za symbolický jeden kanadský dolár. Kanadská firma totiž zápasí so slabým odbytom a nízkou produkciou, čo jej sťažilo snahu o udržanie nákladov na uzde.



Americký prezident Donald Trump vlani po zverejnení dohody uvalil represívne tarify na dovoz lietadiel kanadskej firmy. Konkurenčný americký výrobca Boeing obvinil Bombardier, že dostával nespravodlivé kanadské štátne dotácie.



Komerčné lietadlá z produkcie kanadskej firmy CSerie majú od 100 do 150 sedadiel, zatiaľ čo konkurenčný model A320 má zvyčajne 165 sedadiel.



Podľa dohody Airbus získa väčšinový podiel v divízii, ktorá vyrába stroje CSerie.



Bombardier a kanadská provinčná investičná spoločnosť Investissement Quebec si ponechajú menšinové podiely. Konkrétne, Bombardier bude od júla vlastniť približne 31-% a Investissement Quebec 19-% podiel vo firme. Jej sídlo zostane v Quebecu, rovnako ako hlavný závod Bombardiera. Druhý závod na kompletizáciu lietadiel by mohol vzniknúť v Alabame, v USA, aby mohol dodávať stroje americkým klientom.



Airbus po dokončení dohody bude môcť ponúkať lietadlá CSeries spolu s vlastnými lietadlami. Očakáva sa, že využije svoju kúpnu silu na drastické zníženie cien komponentov a na zlepšenie vnútornej efektivity kanadskej firmy.