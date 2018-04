Airbus bude prepravovať komponenty na lietadlá belugami

Jednou z ich hlavných úloh bude preprava krídel nového A350 z Broughtonu v Severnom Írsku do Toulouse.

Toulouse 7. apríla (TASR) - Kým väčšina lietadiel má štíhle trupy, stroje, ktoré teraz pribúdajú na plochách Airbusu v Toulouse, pripomínajú veľryby. Ide o model Airbus Beluga XL. V leteckej doprave sa objaví v roku 2019. Nie je však určený na prepravu cestujúcich, ale samotných lietadiel, presnejšie ich trupov a krídel.



Spoločnosť Airbus vyvinula špeciálne lietadlo priamo na mieru veľkým úlohám. Nimi sú prepravy leteckých komponentov, konkrétne krídel a časti trupu z fabrík do montážnych liniek v Nemecku a Číne.



Airbus má teraz päť belúg. Jednou z ich hlavných úloh bude preprava krídel nového A350 z Broughtonu v Severnom Írsku do Toulouse.



Novým strojom sa budú prevážať dve krídla namiesto jedného.



Podobný typ lietadla má aj americký Boeing. Ide o Dreamlifter. Európsky aj americký model sú navrhnuté tak, aby maximalizovali objem nákladu. Dreamlifter disponuje väčším priestorom, Beluga širším prierezom, čo jej umožňuje prepravovať väčšie komponenty. Najväčším dopravným lietadlom na svete zostáva šesťmotorový Antonov An-225. Bol vyvinutý v 80. rokoch minulého storočia na prepravu sovietskych raketoplánov.



Boeingu slúžia dreamliftery na prevoz súčiastok a materiálov z japonských a talianskych závodov do Spojených štátov.