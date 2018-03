Dôvodom presunu alebo rušenia miest je pokles dopytu, a tým aj výroby lietadiel A380 a A400M.

Paríž 5. marca (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus plánuje presunúť alebo zrušiť 3600 pracovných miest. Dôvodom je pokles dopytu, a tým aj výroby lietadiel A380 a A400M. Uviedol to na svojej internetovej stránke časopis Challenges.



Koncern plánuje oznámiť odborom na zasadnutí európskeho výboru 7. marca vo francúzskom meste Toulouse, že by chcel začať rokovania o svojom pláne "prispôsobenia pracovnej sily" vzniknutej situácii. Napísal ekonomický časopis s odvolaním sa na zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Témou rozhovorov budú nemecké továrne v Brémach a Augsburgu, španielska továreň v Seville a britský závod Filton. Ovplyvniť by to mohlo aj ďalšie dve nemecké lokality v Hamburgu a Stade.



Francúzske továrne koncernu majú podľa časopisu výhodu, že pracujú na viacerých programoch, ktoré by mali byť ovplyvnené len okrajovo.



Hovorca spoločnosti Airbus na otázky novinárov vyhlásil, že skupina nebude komentovať článok a nebude špekulovať o číslach. Dodal, že správy o zmenách v súvislosti s modelmi A380 a A400M nie sú nové.



"Akýkoľvek vplyv na pracovnú silu bude najprv prediskutovaný s našimi sociálnymi partnermi. Vždy sa snažíme nájsť najlepšie riešenia pre našich zamestnancov," povedal hovorca. "Máme dobré výsledky pri riešení týchto problémov."



Hovorca však potvrdil, že o téme sa bude rokovať tento týždeň.



Airbus upravil plán produkcie svojich lietadiel A380 pre slabý dopyt a chce tiež znížiť dodávky svojich vojenských dopravných lietadiel A400M v rámci pripravovanej zmeny výrobného programu.