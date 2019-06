Airbus predstaví na veľtrhu v Paríži nový model aj s objednávkami

Európsky výrobca by mal v priebehu týždňa oznámiť takmer 200 objednávok na nový model A321XLR. Uviedli zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.

Paríž 17. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus predstaví v pondelok v leteckom veľtrhu v Paríži diaľkovú verziu svojho lietadla A321neo. Jeho cieľom je presadiť sa na trhu strojov pre diaľkové lety na úkor svojho rivala, amerického koncernu Boeing.



Európsky výrobca by mal v priebehu týždňa oznámiť takmer 200 objednávok na nový model A321XLR. Uviedli zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.



Parížsky veľtrh, najväčšia výročná udalosť v leteckom priemysle, ktorý sa strieda s britskou Farnborough Airshow, je už tradične súbojom medzi obchodnými tímami Airbusu a Boeingu o objednávky komerčných lietadiel.



Analytici však očakávajú, že tento rok bude dopyt relatívne utlmený vzhľadom na spomaľovanie ekonomík, napätie v obchode a geopolitickú neistotu. Tieto faktory znepokojujú letecké spoločnosti, čo podčiarklo aj varovanie nemeckých aerolínií Lufthansa pred slabším ziskom.



Airbus a Boeing tiež zápasia s vlastnými problémami. Americký koncern sa snaží uviesť svoj najpredávanejší model Boeing 737 MAX späť do prevádzky po jeho uzemnení v dôsledku dvoch tragických havárií. Airbus sa zase musí zaoberať dlhotrvajúcim korupčným škandálom.



Šéf Boeingu Dennis Muilenburg v nedeľu (16. 6.) povedal, že na parížskom veľtrhu oznámi nové objednávky, pričom zdôraznil, že jeho hlavným cieľom je bezpečnosť.



Analytici očakávajú na veľtrhu od 400 do 800 nových objednávok komerčných lietadiel a záväzkov. Na porovnanie, vlani vo Farnborough to bolo 959 objednávok.



Airbus A321XLR má byť najdlhším z užších modelov lietadiel, pretože letecké spoločnosti sa snažia maximalizovať flexibilitu lietadiel s jednou palubou a nižšou spotrebou paliva. S doletom zhruba 7500 kilometrov prekoná Boeing 757 a zaradí sa medzi stroje určené na diaľkové lety. V tomto segmente dominujú širšie a na prevádzku nákladnejšie lietadlá.



Ale v odborných kruhoch sa diskutuje aj o tom, či si cestujúci môžu užiť dlhé lety v stredne veľkých strojoch a za akú cenu.