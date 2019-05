Airbus sa chystá žalovať nemeckú vládu za blokovanie vývozu zbraní

Kontrakt s Rijádom Airbus podpísal už pred desiatimi rokmi a po viacerých odkladoch sa mal realizovať v súčasnom období.

Paríž/Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká spolková vláda blokuje vývoz zbraní Airbusu do Saudskej Arábie. Postup Berlína zhoršuje bilanciu európskeho kozmického a zbrojárskeho koncernu. Jeho vedenie pohrozilo spolkovej vláde žalobou.



V piatok potvrdilo, že „si vyhradzuje právo použiť voči nej všetky právne možnosti," uviedol to manažér koncernu pre obchod so zbraňami Dirk Hoke. Nerealizovanými vývozmi vznikli Airbusu škody za stovky miliónov eur. V prípade žaloby pôjde Airbusu o záležitosť za miliardy eur. Kontrakt s Rijádom Airbus podpísal už pred desiatimi rokmi a po viacerých odkladoch sa mal realizovať v súčasnom období.



Informoval o tom portál nemeckého denníka FAZ.net.de.