Airbus varuje pred brexitom bez dohody

Dodala, že Airbus už minul desiatky miliónov eur na prípravy na brexit, napríklad na zvýšenie zásob súčiastok a zabezpečenie IT systémov.

Londýn 17. februára (TASR) - Airbus v nedeľu opäť varoval pred neriadeným brexitom. Ak Británia opustí Európsku úniou (EÚ) bez dohody, bude to mať negatívny vplyv na budúce investície v krajine, uviedol európsky letecký a zbrojársky koncern. Firma pripomenula, že už minula desiatky miliónov eur na prípravu na brexit.



"Neexistuje nič takého ako riadený brexit bez dohody, to je pre nás absolútne katastrofické," uviedla vicešéfka Airbusu v Británii Katherine Bennettová v rozhovore pre BBC. "Budeme musieť prijať ťažké rozhodnutia, ak nebude dohoda, budeme musieť prehodnotiť budúce investície."



Dodala, že Airbus už minul desiatky miliónov eur na prípravy na brexit, napríklad na zvýšenie zásob súčiastok a zabezpečenie IT systémov.