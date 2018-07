Airbus získal vo Farnborough objednávky na vyše 431 lietadiel

Prvý let lietadla Airbus - A330neo.

Farnborough 19. júla (TASR) - Európsky koncern Airbus získal na leteckom veľtrhu v britskom Farnborough objednávky a predbežné objednávky na vyše 431 dopravných lietadiel.



Väčšina objednávok pripadá na 364 strojov so stredným doletom modelových radov A220 a A320, uviedol riaditeľ predaja spoločnosti Eric Schulz. Airbus tiež získal objednávky na celkovo 67 veľkokapacitných lietadiel A350 a A330neo.



Ak by sa všetky tohtoročné predobjednávky zmenili na záväzné, objem nevybavených objednávok koncernu by tento rok opäť vzrástol. Airbus chce v roku 2018 dodať svojim zákazníkom okolo 800 dopravných lietadiel. Od začiatku roka koncern získal záväzné a predbežné objednávky celkovo na 752 strojov.