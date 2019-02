Aj v tomto roku je možné poukázať dve percentá dane

Právnické osoby môžu poukázať podiel dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je osem eur.

Bratislava 14. februára (TASR) - Daňovníci majú aj v tomto roku možnosť poukázať dve alebo tri percentá dane z príjmu neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Podmienkou je predloženie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenia o zaplatení dane daňovému úradu. O vydanie potvrdenia musia zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa do 15. februára v žiadosti o ročné zúčtovanie dane z príjmu. Občan alebo živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018, môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent sa má poukázať ním určenej organizácii. "Môže poukázať aj tri percentá, ak v roku 2018 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín," uviedla hovorkyňa finančného riaditeľstva Drahomíra Adamčíková. V takomto prípade však treba doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať dve alebo tri percentá dane len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.



Právnická osoba môže poukázať ňou určeným prijímateľom jedno percento dane. Pokiaľ daruje 0,5 % zaplatenej dane v termíne do podania daňového priznania zákonom určeným daňovníkom, môže právnická osoba prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent. Právnické osoby môžu poukázať podiel dane aj viacerým prijímateľom. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je osem eur.