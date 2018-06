Ak brexit naruší dodávateľský reťazec, BMW zatvorí britské závody

BMW vo svojich britských závodoch používa až 90 % súčiastok z pevninskej Európy.

Londýn 25. júna (TASR) - BMW bude musieť zatvoriť svoje britské závody, kde vyrába vozidlá značiek Mini a Rolls-Royce, ak brexit vážne naruší dodávateľský reťazec, uviedol manažér BMW Stephan Freismuth v britskom denníku Financial Times (FT).



"Vždy sme tvrdili, že urobíme všetko, čo dokážeme, a pripravíme sa na všetko, ale ak sa nakoniec dodávateľská reťaz bude musieť zastaviť na hraniciach, potom nemôžeme vyrábať naše produkty vo Veľkej Británii," uviedol Freismuth.



Podobným spôsobom ako Freismuth sa minulý týždeň vyjadrili aj predstavitelia Siemensu a Airbusu. Airbus varoval pred dôsledkami tvrdého brexitu bez dohody. Koncern uviedol, že v takom prípade by sa musel stiahnuť z krajiny. "Jednoducho povedané scenár bez dohody priamo ohrozuje budúcnosť Airbusu vo Veľkej Británii," uviedol šéf divízie komerčných lietadiel Tom Williams. Ak krajina v marci odíde z EÚ bez dohody, čo bude znamenať opustenie jednotného trhu a colnej únie, "vážne to naruší produkciu Airbusu v Británii".



Tieto vyjadrenia manažérov veľkých firiem vyvolali kritiku predstaviteľov britskej vlády, ktorí tvrdia, že podkopávajú rokovaciu pozíciu premiérky Theresy Mayovej.



Freismuth dodal, že BMW chce ponechať svoje britské závody otvorené a pracuje na núdzových plánoch, avšak akékoľvek narušenie dodávok komponentov zvýši náklady a nabúra výrobný model Just in time.



BMW vo svojich britských závodoch používa až 90 % súčiastok z pevninskej Európy.