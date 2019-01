Ak bude shutdown trvať ešte 2 týždne, USA to bude stáť 6 mld. USD

Shutdown v roku 2013, ktorý trval 14 dní, znížil hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. kvartáli 2013 o 0,4 %.

Washington 13. januára (TASR) - Ak bude takzvaný shutdown v USA trvať ďalšie dva týždne, celkové náklady pre americkú ekonomiku prekročia cenu výstavby múru na hranici s Mexikom, ktorý je predmetom sporu medzi prezidentom Donaldom Trumpom a demokratmi.



Podľa odhadov agentúry S&P Global Ratings bude trvať len ďalšie 2 týždne, kým shutdown, teda čiastočné uzavretie federálnych úradov, bude stáť ekonomiku vyše 6 miliárd USD (5,20 miliardy eur). Trump požaduje na stavbu sporného múru vyčleniť 5,7 miliardy USD. Do piatka (11. 1.) ekonomika USA pre shutdown stratila 3,6 miliardy USD, uviedla S&P.



"Odhadujeme, že tento shutdown zníži v tomto kvartáli reálny HDP približne o 1,2 miliardy USD každý týždeň, čo je časť administratívy uzavretá. Pre najväčšiu svetovú ekonomiku sú to síce len drobné, ale veľa to znamená pre tých zamestnancov, ktorí musia pokryť náklady svojej domácnosti bez výplaty," uviedla hlavná ekonómka S&P pre USA Beth Ann Bovinová.



S&P vyčíslila náklady shutdownu pre ekonomiku tak, že zohľadnila napríklad zníženie produktivity spôsobené nútenou dovolenkou časti zamestnancov federálnych úradov rovnako ako pokles tržieb zmluvných dodávateľov vlády.



Aktuálne čiastočné uzavretie vlády, ktoré v piatok vstúpilo do 21. dňa, je najdlhším shutdownom v dejinách USA. Dotklo sa približne štvrtiny administratívy, keď výplaty nedostalo približne 800.000 federálnych zamestnancov. Podľa analytikov Wells Fargo negatívny vplyv shutdownu na ekonomiku predstavuje 2 miliardy USD týždenne.



Shutdown v roku 2013, ktorý trval 14 dní, znížil hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. kvartáli 2013 o 0,4 %.



Analytici J.P. Morgan už pre shutdown znížili svoju prognózu rastu HDP v 1. štvrťroku o štvrť percentuálneho bodu na 2 %. A analytici Bank of America Merrill Lynch pre uzavretie vlády skresali svoje očakávania týkajúce sa expanzie vo 4. štvrťroku 2018 o 0,1 percentuálneho bodu na 2,8 %.



(1 EUR = 1,1533 USD)